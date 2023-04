Nou pas de l’Ajuntament de Girona per resoldre les diferents il·legalitats que envolten l’obertura de l’establiment Leroy Merlin a la zona de Can Turon, al sector de l’Avellaneda, el juny de 2019. El ple municipal va aprovar ahir a la tarda, provisionalment, la modificació puntual del pla general a la zona del Mas Gri que, de retruc, podria servir per acabar amb el seguit d’irregularitats que es van produir amb la construcció i posada en funcionament del negoci de bricolatge. La proposta de modificació del sector va rebre el suport de tots els grups, a excepció de Guanyem, que es va abstenir. L’acord ordena «els sòls en relació a la realitat existent i les necessitats presents de la ciutat», segons el text de la proposta.

Es va decidir iniciar aquesta tramitació al sector per facilitar l'ampliació de l'estacionament al Mas Gri (a tocar de la Clínica Girona) per convertir-lo en un aparcament dissuasiu amb autobusos llançadora. Un sector està al costat de l'altre. Fa uns mesos ja s'havia aprovat inicialment aquests canvis i ara s'ha validat provisionalment després del termini per presentar al·legacions. Dependrà d'Urbanisme Després de l'aprovació inicial i provisional, tots els passos municipals han acabat. Ara només queda el vistiplau de la comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat per haver consolidat tots els canvis urbanístics El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, assegura que l'objectiu de la modificació urbanística «en cap cas» buscava «eludir» les sentències que anul·laven la llicència a l'establiment. «És un efecte col·lateral positiu que pot incidir» en regularitzar la situació, va matisar. Dubtes La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, va explicar que el seu grup que inicialment hi havia votat a favor perquè s'ordenava l'entrada sud de la ciutat, ara s'abstenia perquè tot i els canvis al pla general al sector, encara si mantenia l'opció d'aixecar-hi grans superfícies comercials. Pel govern, Martí va dir que només seria positiu si s'ajuntessin multitud de parcel·les. Amb els canvis normatius, s'espera que els tribunals donin el vistiplau a la correcció de dues il·legalitats, que van lligades una a l'altra. El jutjat considera nul·la la llicència d'obres de l'establiment perquè també considera que mal executat un ramal que l'empresa va construir a la C-65 per esquivar la rotonda i baixa directament en direcció a l'Avellaneda. En concret, perquè no hi ha prou metres quadrats de zona verda.