Front comú d'ecologistes, pagesos i veïns contra la construcció de la ciutat esportiva del Girona FC en sòl agrícola a Vilablareix. L'Associació Naturalistes Girona, Unió de Pagesos i veïns han presentat al·legacions al projecte perquè el consideren "una animalada, una pilotada urbanística".

Sostenen que no és d'interès públic ni estratègic perquè només serà "per a ús privat" i que, a més, "destruirà el poc sòl agrícola" que queda a la zona. El portaveu dels Naturalistes, Raúl Domínguez, ha apuntat que el projecte presentat està plegat de mancances i que no té en compte el context actual de crisi climàtica ni de sequera. "No ens oposem a la ciutat esportiva però sí a que s'aixequi aquí", ha afegit el portaveu dels pagesos.

Ecologistes, pagesos i veïns han fet una roda de premsa aquest dimarts al matí just davant dels terrenys on es projecta la ciutat esportiva del Girona FC. D'entrada, el tècnic i portaveu de l'Associació Naturalistes Girona (ANG) ha criticat que el projecte que s'ha sotmès a exposició pública està "fragmentat" perquè només recull els dos primers camps de futbol i les instal·lacions auxiliars d'un total de set que s'hi preveuen fer.

A més, Domínguez també ha criticat que "es vulgui fer passar" la ciutat esportiva com un projecte estratègic i d'interès públic: "És per a ús privat i per als jugadors de primera divisió". Un dels eixos de les al·legacions és, precisament, discutir aquest interès general. Els opositors subratllen que no seran instal·lacions de les quals en podrà gaudir tota la ciutadania i, per contra, sí que "destruiran" un dels pocs sòls agrícoles d'alt valor que queden a la plana de Girona.

Unió de Pagesos (UP) no es creu que darrere del projecte hi hagi només la construcció dels set camps de futbol sinó que alerta d'una "pilotada urbanística" en terrenys que fins ara han estat camps. El coordinador del sindicat agrari al Gironès i la Selva, Pau Barnés, ha explicat que els terrenys del Pla de la Massana ocupen una superfície de 74.000 metres quadrats i apunta que "comprant terreny agrari a baix preu" s'hi pot acabar cometent una "animalada·: "Per què volen tanta superfície? Això demostra que s'hi amaga especulació urbanística".

En nom dels veïns que contraris a l'emplaçament de la ciutat esportiva, Assumpta Bagaria ha afirmat que se senten "impotents" en veure que sembla que el projecte ja està "dat i beneït" abans fins i tot dels tràmits d'exposició pública i presentació d'al·legacions. "Gairebé que només falta que ja hi entrin màquines a treballar", ha afegit Barnés amb ironia.

Els opositors també apunten que és una "requalificació de terrenys encoberta" i que hi ha incompatibilitats urbanístiques com ara que no s'ha fet una avaluació d'alternatives que justifiquin l'emplaçament, que no es té en compte que hi haurà un increment considerable de la contaminació lumínica, tampoc inclou estudis de mobilitat ni les conseqüències en els ecosistemes i el clima.

Ecologistes, pagesos i veïns també neguen que es pugui implantar una ciutat esportiva en sòl urbanitzable i posen damunt la taula altres propostes com ara aprofitar un ecosistema de camps de futbol actualment "infrautilitzats" a moltes poblacions que, amb l'adequació necessària, estarien "encantades de poder acollir els equips del Girona FC".

Les entitats que han presentat al·legacions han volgut deixar clar que no és una oposició frontal a la ciutat esportiva com a concepte, sinó a la ubicació. També han apuntat que en el context de canvi climàtic i l'escenari de sequera actual no té cap sentit impulsar projectes que allunyen la sobirania alimentària i que necessitaran consumir grans recursos hídrics.

La portaveu dels veïns també ha estat especialment crítica amb el paper que ha jugat l'Ajuntament de Vilablareix. Segons Bagaria, al llarg de diversos contactes havien negat tenir informació sobre el projecte del Girona FC i, just quan el club va fer pública la proposta, van enviar un fulletó recollint el disseny de la futura ciutat esportiva. "Ens sentim una mica enganyats", ha conclòs la veïna, que també és pagesa.