Girona ha renovat els contenidors intel·ligents que hi ha als barris de l'Eixample i del Mercadal. En total, una seixantena. Els que hi havia fins ara se substitueixen per un model més adaptat a les necessitats de la ciutadania. Incorporen de fàbrica el sistema electrònic que permet obrir-los amb targeta i també tenen integrat un sensor d'ompliment (que millorarà la gestió de la recollida de deixalles). En paral·lel, els contenidors per a la recollida del tèxtil sanitari també s'estan cobrint amb una caixa metàl·lica per protegir-los. La substitució dels contenidors és un dels canvis que recull el nou contracte de neteja. L'any vinent, els nous models s'estendran a tots els llocs de la ciutat amb contenidors tancats.

L'Ajuntament acabarà de renovar avui els contenidors tancats que funcionen a l'Eixample i el Mercadal. En total, arreu dels dos barris n'hi ha 58, que se substitueixen per un model més modern. Els nous contenidors ja incorporen el sistema electrònic de fàbrica integrat a l'interior, que és el que permet obrir-los i tancar-los amb una targeta intel·ligent. Fins ara, el bloqueig mecànic s'instal·lava com un afegit al contenidor antic, cosa que havia provocat incidències de funcionament. El consistori espera que ara, aquestes "gairebé desapareguin" i que, de retruc, també s'allargui la vida útil dels contenidors. Els nous models també porten un sensor d'ompliment -per millorar l'eficàcia de la recollida- i també incorporen un element visual i sonor per avisar que s'han obert correctament. Els nous contenidors també són més ergonòmics i fàcils d'utilitzar. A part del pedal, incorporen una maneta lateral per facilitar l'operació a persones amb problemes de mobilitat. En paral·lel, l'Ajuntament també està recobrint amb una estructura metàl·lica els 26 recipients de recollida de tèxtil sanitari per protegir-los. Cadascun és de 240 litres i, de la mateixa manera que els contenidors, també funcionen amb una targeta intel·ligent. El canvi forma part del nou contracte de neteja i recollida d'escombraries, que té un termini de vuit anys i que puja a 152,79 milions d'euros. En aquestes àrees tancades dels barris de l'Eixample i del Mercadal s'hi aplica l'anomenat Sistema Girona de contenidors intel·ligents (altrament conegut com a porta a porta agrupat). Aquest és el model que s'estendrà a inicis del 2024 a tots els sectors de la ciutat on s'aplicarà el sistema de contenidors tancats i agrupats. Per a la ciutadania no hi haurà cap canvi ni en els dies de recollida ni en les condicions d'ús de la targeta.