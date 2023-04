El Departament de Recerca i Universitats ha demanat al Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) que investigui les adscripcions preferents d'investigadors d'universitats catalanes a institucions de l'Aràbia Saudita. El Govern reacciona així després que un reportatge del diari 'El País' hagi posat de manifest que diversos professionals arreu de l'Estat, alguns dels quals a Catalunya, han canviat la filiació a la de les entitats saudites -malgrat mantenir els llocs de treball als centres estatals- a canvi d'assignacions anuals. L'objectiu de tot plegat és que les universitats saudites escalin llocs en els rànquings internacionals que determinen la qualitat i el prestigi de les institucions universitàries.

El canvi de filiació comporta que les investigacions que signen aquests professionals apareixen com a elaborades a les universitats saudites, encara que, físicament, els investigadors mantinguin lloc de treball -i contractes laborals- amb les entitats catalanes o estatals. A l'hora de fer pujar o baixar llocs a les universitats, els rànquings internacionals tenen en compte tant la qualitat de les investigacions que publiquen com la quantitat.

De retruc, això comporta que les entitats amb les quals els professionals adscrits a l'Aràbia Saudita mantenen la veritable relació contractual no apareixen com a seu d'aquestes investigacions, i per tant perden llocs en els rànquings esmentats.

Al reportatge que publica el rotatiu madrileny, diversos dels investigadors admeten que han acceptat les ofertes de les institucions saudites, que en alguns casos van acompanyades d'assignacions anuals de fins a 70.000 euros, i en algunes ocasions argumenten que ho han fet per mantenir els grups de recerca que lideren davant les insuficiències del finançament estatal.

En un comunicat, l'executiu català explica que per al Departament de Recerca i Universitats és "prioritari" que el CIR-CAT iniciï el procediment per determinar la "mala praxi" de comportaments que "poden vulnerar la integritat científica", amb l'objectiu de "preservar la recerca que es fa Catalunya".