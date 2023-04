La manca d’aigua al riu Onyar, al seu pas per Girona, on no hi arriba aigua de sèquia Monar pel pla de sequera, ha començat a provocar la mort d’alguns peixos. L’Ajuntament preveu retirar-los la setmana vinent mitjançant la denominada pesca elèctrica on els exemplars queden atordits, tal com va avançar Diari de Girona. La idea és traslladar-los fins al riu Ter, en un punt amb més cabal.