L'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) celebra 15 anys oferint atenció als parts a l'aigua i des d'aleshores fins al 2022, el n'ha assistit 721. Els parts assistits a l’aigua representen un 5,3% del total de parts vaginals no instrumentats que s’atenen a l’Hospital Santa Caterina.

Es tracta d’una opció de part natural condicionada a uns criteris d’inclusió que cal tenir presents per a la seguretat de tot el procés: ha de ser un part a terme (37 setmanes), el fetus ha de ser únic i la seva posició dins l’úter en el moment del part ha de ser de cap avall (presentació cefàlica), i l’embaràs de baix risc.

El Santa Caterina és un dels centres pioners a Catalunya en l’assistència de parts a l’aigua, i és un dels hospitals acreditats pel Sistema Nacional de Salut en aquesta pràctica des del 2015. Per seguir avançant en aquesta línia i consolidar la formació de tots els professionals que integren l'equip d’obstetrícia, l'hospital imparteix un curs específic, a càrrec de la llevadora Diane Garland, referent internacional en l'assistència de parts a l'aigua.

Embarassos de baix risc

Sobre el part assistit a l’aigua, la doctora Alícia Carrera, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Santa Caterina, explica que les dades analitzades dels parts a l'aigua assistits al llarg d’aquests 15 anys mostren uns bons resultats obstètrics i neonatals. S'ha realitzat un estudi en què s'ha observat que no hi ha més risc d'estrips a la regió del perineu comparat amb els parts assistits fora de l'aigua. Aquest estudi, que es va presentar en el darrer Congrés Català d'Obstetrícia i Ginecologia, es publicarà en breu.

Altres alternatives

L'assistència obstètrica al Santa Caterina està basada en el respecte, en la informació a la dona al llarg de tot el procés de l’embaràs, i en la promoció del part fisiològic en el marc de l'evidència científica, amb l'objectiu d'obtenir a més d'uns bons resultats obstètrics i perinatals, un alt nivell de satisfacció de la dona i l'acompanyant. A banda del part a l'aigua, l'hospital ofereix altres alternatives com són la cadira obstètrica o la liana de tela coneguda com a "combi track", respectant sempre la postura que a la dona li sigui més còmode per parir.

L'atenció obstètrica del Santa Caterina és de referència per a les dones del Gironès sud i la Selva interior. No obstant, un 25% del total de parts atesos al centre són de dones d'altres territoris que demanen tenir el seu fill al Santa Caterina per la seva trajectòria, tipus d'acompanyament i qualitat en l'atenció. L'hospital va atendre l'any 2022 un total de 1.007 parts, dels quals el 82% van ser parts vaginals.