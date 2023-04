Veïns dels pisos de l’Aurora critiquen la lentitud burocràtica de l’Ajuntament de Girona

«Fins que no passi una desgràcia no vindrà ningú», lamenta Estrella Amador, veïna del número 38 del passeig Sant Joan Bosco, situat al barri de Pont Major de Girona. I és que els residents en aquest edifici, més conegut com a pisos de l’Aurora, fa temps que reclamen una reforma, que no arriba. L’últim que els ha fet anar de corcoll en les últimes setmanes és que diferents veïns tenen punxat els comptadors de llum, el que va fer saltar els ploms i deixar a «tot l’edifici sense electricitat durant quatre dies». A més, «s’han emportat la porta dels comptadors d’aigua», el que ha provocat que «les rates pugin per l’escala».

Angoixa i patiment per unes reformes que fa anys que esperen D’aquesta manera, alguns veïns de l’edifici es queixen de la lentitud burocràtica a l’Ajuntament davant una situació que és «insostenible» perquè «fa molt temps que anem darrere el tema». Concretament, els habitatges es troben en mal estat i, amb el pas del temps, s’han anat degradant. De fet, l’any 2017 l’Ajuntament va haver d’apuntalar el bloc en diversos punts pels riscos en l’estabilitat i va posar xarxes a la façana perquè els despreniments no caiguessin daltabaix. Tot això, repartint el cost entre els propietaris. En l’actualitat, l’edifici es troba en les mateixes condicions que al principi, «o pitjors», diu Amador. I és que ara hi ha el problema que «sis veïns han punxat els comptadors de la llum». Tot això va provocar un tall d’electricitat durant uns quants dies que, finalment es va solucionar. Tanmateix, «es va fer un nyap» per arreglar-ho i ara «els comptadors tornen a estar punxats». Per això, els veïns que «paguem l’electricitat com toca» viuen amb la por que «en qualsevol moment tornem a quedar sense llum». Aprovació del projecte Els veïns, però, també es queixen que han trucat diferents vegades a l’Ajuntament i «passen de tot». De la mateixa manera que defineixen l’edifici com «la comunitat sense llei», ja que «truquem a la policia i no fa res». També es queixen de la vorera, que «és pública» i fa temps que està trencada i «encara no s’ha arreglat». La reforma als pisos de l’Aurora del Pont Major de Girona s’enfila als 201.000 euros L’Ajuntament ja ha fet diferents passos per poder portar a terme una reforma que, en principi, havia d’anar a càrrec dels propietaris dels pisos. L’encariment del material de construcció, derivat de la Guerra d’Ucraïna, va fer disparar el cost de la reforma. De 168.321 euros s’ha passat a 201.028,57 euros, quan es va aprovar finalment el projecte, tot i que encara no ha sortit a licitació.