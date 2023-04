Les autores del conte El meu germà el tinc al cor han lliurat 150 exemplars a l’Hospital Trueta, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Les estimacions de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta fan preveure que, durant el pròxim any i mig, unes 150 famílies que ja tenen algun fill viuran una mort perinatal al centre gironí. És a dir, hauran d’acomiadar un germà o germana que estava en camí i que morirà durant l’embaràs, en el moment de néixer o poc després.

El conte El meu germà el tinc al cor, coescrit per una psicòloga perinatal que ha hagut d’acomiadar dos dels seus fills en camí a l’hospital gironí, vol ajudar les famílies a tenir més recursos per acompanyar els infants a transitar aquesta experiència.

Editat en català i castellà gràcies a una campanya de Verkami que el maig de l’any passat va aconseguir l’objectiu en tan sols dos dies, ara El meu germà el tinc al cor arriba al centre sanitari gironí fruit de les aportacions dels més de 300 mecenes que van participar en aquest projecte de micromecenatge sense ànim de lucre: 87 van adquirir dos contes i van decidir que un d’ells fos lliurat de manera solidària a una de les famílies que ara el rebran, i la resta van fer possible un excedent de contes que ara engreixen la xifra fins a 150.

Una eina psicopedagògica

A través de la història d’una família que viu un dol gestacional per una interrupció de l’embaràs per motius mèdics, l’obra ofereix multitud de recursos que poden ser útils per acompanyar els més petits en una situació similar.

Les autores d’El meu germà el tinc al cor són Maria Sàbat, psicòloga perinatal, Georgina Artigas, il·lustradora, i Roser Reyner, periodista.