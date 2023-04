La segregació sexista persisteix a la universitat

El 92% dels estudiants del grau d’Educació infantil són noies. Una cosa semblant, encara que no tan exagerada passa amb Infermeria (82%) i en Psicologia (76%). En Informàtica, no obstant això, el 86% són nois. I en les enginyeries, un 74% també són homes. «Aquestes xifres no són pròpies del segle XXI», sentència el ministre d’Universitats, Joan Subirats, que ha presentat a Madrid un estudi sobre segregació en les facultats.

Els estudis superiors no són aliens a una realitat sexista que es viu des de les aules de primària i secundària: les nenes se senten més disciplinades i modestes mentre que els nens accepten millor el rol de genis i brillants. En ESO, només el 4% de les alumnes s’inclinen per estudiar una carrera científica, que gaudeix no sols de més prestigi social sinó de més salari. «No hauríem d’acceptar que la cultura de les cures s’associï amb les dones i la cultura científica, amb els homes», sentència el ministre.

Quan la dona va començar a posar els seus peus en la universitat, en 1910, ho van fer en disciplines que es consideraven «adequades» per elles: cures o estudis de lletres. En els anys 80 va haver-hi una explosió de les universitats públiques, però la segregació «no ha canviat essencialment», explica Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i responsable d’Igualtat de la Conferència de Rectors (Crue). En la seva opinió, la bretxa de gènere es converteix en «abisme» en el cas de les personalitats que reben títols com l’honoris causa.

«Tan preocupant és que hi hagi poques enginyeres com que hi hagi pocs infermers», sentència la rectora, que insisteix que a les aules de Medicina hi ha més presència femenina (69%), en Química està més o menys igualat, però en les Enginyeres la presència masculina és aclaparadora. Per no parlar de Física tècnica, on les alumnes no arriben ni al 10%.

Taxes més baixes

Amb l’objectiu de revertir la situació, Subirats proposa deixar de compartimentar els estudis perquè els graus més tècnics incorporin assignatures més humanístiques o relacionades amb la cultura. Així mateix, les carreres relacionades amb les cures haurien de tenir elements més tècnics. Una altra idea proposada pel ministre és «incentivar les matriculacions en funció de si es vol tenir més presència femenina o masculina». Com es faria? Abaixant el preu de les taxes, per exemple, o fixant unes quotes per a aconseguir uns percentatges que sí que siguin més propis del segle XXI, com 60% i 40%. Aquestes idees són, no obstant això, només idees. El ministre reconeix que el seu departament no té capacitat de maniobra en aquest sentit i que tots els plans d’estudi han de passar tant per les comunitats autònomes com per les universitats abans de posar-se en pràctica.

María Ángeles Sallé, doctora en Ciències Socials i experta en gènere, també assegura que és imprescindible trencar la separació entre ciències i humanitats per a donar més cabuda a les dones en l’esfera de les carreres tècniques. «No sols parlem de desaprofitament de talent, també de justícia social. És un risc sistèmic que el món s’estigui construint de manera segregada», insisteix.

Descens de dones en Matemàtiques

Amb 9 o 10 anys, el rendiment en ciències és similar en nens i en nenes. No obstant això, elles solen tenir pitjors resultats només en matemàtiques. No deixa de ser curiós que, fa uns 40 anys, la presència de dones en les carreres de matemàtiques era lleugerament superior a la dels homes. Per què? «Perquè es relacionava amb l’ensenyament escolar. La presència de dones en les facultats de Matemàtiques ha anat disminuint perquè ara són una disciplina que es relaciona més amb la ciència», recorda Sallé. «Es perpètua l’estereotip que elles prefereixen treballar amb persones i ells, amb coses», afegeix.

El Ministeri d’Universitats ha llançat la campanya ‘Dona-li la volta’ amb la qual pretén sensibilitzar a l’alumnat i començar a revertir la segregació amb alguns models importants, com l’astronauta Sara García. En la campanya es recorda, per exemple, que només el 6% dels matrones són homes.