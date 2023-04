Dos mossos rescaten una dona de 62 anys amb hipotèrmia que havia caigut al Ter

Una nit freda, un camí forestal i una dona de 62 anys perduda demanant auxili des d’unes roques a tocar del riu Ter a Sant Gregori. Aquests són alguns dels ingredients d’un salvament que van protagonitzar dos mossos de la comissaria de Salt, Jaume López i Joan Ramon Cortecero.

Tot va començar poc després de la una de la matinada del dia 10 de març, quan una dona va trucar al 112 ben espantada dient que estava perduda, que havia caigut, que no podia caminar i que tot era fosc. Les úniques indicacions geogràfiques que va donar als operadors era que li semblava que estava sota el pont d’un tren. Amb aquestes dades, l’escenari geogràfic era molt ampli, i després d’ubicar el senyal del seu telèfon, la situació tampoc va millorar massa: podia estar entre Girona i Sant Gregori. L’operador de la sala va tornar a contactar amb la víctima i li va demanar més detalls, però la dona no sabia enviar la ubicació i es mostrava desorientada. Els va dir que tenia fred i por. Finalment, el senyal del mòbil va desaparèixer -ja que l’aparell li va caure a l’aigua- i, com recorden els agents de Salt, l’última triangulació la va ubicar en una àrea entre «el pla dels Socs a les Deveses i el Barri vell de Salt». Amb aquestes dades, es va muntar un dispositiu amb Mossos de Girona i Salt i els Bombers, que van pentinar diversos indrets però sense sort.

Els dos agents de Salt van recórrer àrees que es coneixen bé, però sense cap novetat. El que no sabien llavors, però, és que uns metres més enllà, a l’altra banda de riu, hi havia la víctima. Pels volts de les quatre de la matinada, els dos agents van demanar permís per anar fora del seu sector per anar a Sant Gregori. Joan Ramon Cortecero va pensar en un camí que coneixia i per on va amb bicicleta. És un camí forestal, estret, emboscat i que passa per sota l’autopista. Això és el que li va fer pensar en el «pont» de la trucada.

El pont de l’autopista

Els dos policies expliquen que quan anaven pel camí tot era fosc, només hi havia la llum del seu vehicle. En arribar a sota del pont de l’autopista, López va veure quelcom estrany de color vermell i va avisar al seu company. Van aturar-se i van veure que era un «grafitti». Es tracta d’un fet que podria ser anecdòtic, però va resultar clau perquè s’aturessin i, per tant, apaguessin el motor. En baixar del cotxe, van cridar i al cap d'un moment van sentir un gemec que deia «aquí, ajuda».

En rebre la resposta, els agents recorden que es van abraçar perquè sabien que «l’havien trobada», tot i que no la veien per la foscor. Els va costar localitzar-la, rememora Cortecero, que afegeix que «fins a tenir-la a un metre» no la van visualitzar. La víctima era a l’altra banda de riu, enmig d’unes roques.

Els dos policies la van anar cridant, van baixar al riu i finalment la van trobar malferida al cim d’unes roques. Estava «encongida, mullada i congelada», expliquen. Tot i això, estava conscient i la van haver de carregar entre els dos per rescatar-la. «Pesava molt, pel seu pes i perquè duia la jaqueta de pell molla», ressalta un dels agents.

No volia travessar el Ter

El fet que hagués caigut al riu abans del rescat va provocar que, quan travessaven el Ter, la víctima es mostrés molt nerviosa i no volgués creuar. Finalment, la van convèncer i, un cop dins al cotxe patrulla, la van dur a l’ambulància del SEM amb hipotèrmia i quatre costelles trencades. Llavors va ser traslladada al Trueta.

Passat més d’un mes del rescat, els agents estan orgullosos del salvament. Segurament la «tossuderia i insistència» d’ambdós va permetre salvar-li la vida, ressalten. Ambdós es mostren satisfets i diuen que aquest tipus d’actuació és «la millor que es pot tenir com a policia», i ressalten que una de les millors coses són les felicitacions que van rebre dels companys de comissaria.