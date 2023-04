Madrenas manté que el solar de Montilivi és una zona d’equipaments

L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, ha tornat a insistir que el solar situat en el barri de Montilivi i que s’ha cedit a la Diputació a canvi de l’antiga UNED és una zona d’equipaments. Ho ha explicat aquesta tarda a la reunió que va tenir amb una vintena de veïns del barri i que s'ha allargat durant més de dues hores. L’alcaldessa, acompanyada pel regidor del barri Eduard Berloso, els ha afirmat que la parcel·la és d’aquesta tipologia des del Pla General de la dècada dels noranta i també ha assenyalat que l’acord amb la Diputació ja està tancat. Això no ha agradat als veïns que han assistit a la reunió, que tenien l’esperança que l’espai es pogués canviar de zona d’equipaments a zona verda, i han marxat «descontents».

Els veïns del barri, especialment els que resideixen més a prop del solar, s’han queixat des del primer moment que no volen allà un edifici. De fet, segons el president de l’Associació de Veïns de Montilivi Ramon Ternero, «molts d’ells es pensaven que era una zona verda i no d’equipaments». El solar en qüestió està situat al carrer Puigsacalm 9-19, entre els carrers Josep Maria Corredor i Maria Aurèlia Capmany, a tocar dels jardins de Vicenç Albert Ballester. La Diputació destinarà l’edifici que es vol construir a usos administratius i es calcula que hi treballaran entre 100 i 150 treballadors. Ternero ha explicat que Madrenas va dir a la reunió que «aquesta és la millor destinació per la parcel·la».

També ha afirmat que «no hi havia alternativa». A més, segons ha apuntat el president de l’Associació de Veïns de Montilivi i tal i també remarca l’Ajuntament, l’alcaldessa ha explicat que «Girona necessita nous espais d’equipaments» i que tampoc podien deixar escapar «l’oportunitat de fer-se amb l’edifici de l’antiga UNED».

La mobilitat

Un altre tema que s'ha tractat durant la trobada, va ser el de la mobilitat. I és que el barri de Montilivi «pateix estrès» en mobilitat. Sigui amb els estudiants que arriben al Campus de Montilivi de la UdG, els que van a l’institut o, en dies puntuals, els dies de partits del Girona. Ternero també ha explicat que des que es va fer el carril bici a l’avinguda Lluís Pericot «molts vehicles opten per passar per carrerons del barri». L’alcaldessa «ha minimitzat l’impacte de l’equipament» quant a mobilitat. De fet, Ternero ha detallat que seria un edifici amb horari de vuit del matí a tres de la tarda. Fonts de l’Ajuntament confirmen que estudiaran tots aquests temes de mobilitat amb noves reunions.