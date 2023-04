Una vintena de food trucks ompliran el Pla de Salt, a l'Era de Cal Cigarro, amb motiu de la cinquena edició de la Fira Food Truck de Salt, que se celebrarà del 5 al 7 de maig. L'esdeveniment comptarà aquest any amb una gran varietat d'oferta gastronòmica, entre cuina d'autor, oriental, pizzes, creps i altres dolços, a més d'una oferta vegana i per celíacs entre d'altres.

A part d'aquesta vintena d'espais on es podran degustar diferents tipus d'aliments, també s'ha preparat programació diària de concerts. Divendres 5 de maig (21:30h) serà el torn del grup Bazaga's, mentre que dissabte 6 de maig actuarà La Moderna (12h) i Koko-Jean&The Tonics (22h). L'últim dia, el diumenge 7 de maig, els concerts aniran a càrrec DJ Llamàntol (12h) i Banda Neon (17h). També hi haurà una programació pensada pels més petits. Cada dia estan programats diferents tallers de manualitats, fotografies i disfresses, a part d'espectacles familiars com «Gelicadabra» i «Madame Roulotte». L'esdeveniment també comptarà amb el «Juguitoki», una proposta lúdica pel públic infantil on es podran trobar jocs musicals, de punteria, d'habilitat i d'enginy. «Any rere any la Food Trucks es consolida i ja forma part de la nostra programació habitual de fires. Enguany, una edició més, hem complementat la mostra amb activitats per a totes les edats amb l’objectiu de continuar apostant per una proposta familiar», explica la regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón. Els horaris de la Fira Food Truck de Salt seran els següents: divendres de sis de la tarda a dotze de la nit, dissabte d'onze del matí a dotze de la nit i diumenge d'onze del matí a dos quarts de vuit del vespre.