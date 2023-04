Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 55 anys i una dona de 49 per intentar robar 8.000 lliures esterlines (que equivalen a uns 9.080 euros) a la plaça Marquès de Camps de Girona. Els fets van passar poc abans de les onze del matí d'aquest dilluns, quan un home sortia d'una sucursal bancària amb els diners i va anar al cotxe on els va guardar dins d'una gavardina. Mentre estava al cotxe, una dona se li va acostar i li va dir que un ocell li havia tacat els pantalons. A més, també li va dir que li havien caigut diners a terra i en comprovar-ho, l'home va veure que hi havia un bitllet de cinc euros a terra. Mentrestant, però, va adonar-se que un home tenia mig cos dins del seu cotxe i estava agafant els diners.

Els dos lladres van fugir corrent, però gràcies a la gent que hi havia per la zona la víctima va poder aturar-los i recuperar els diners. En aquell moment, hi havia una patrulla sense uniforme que passejava per la zona i va detenir la parella per un furt en grau de temptativa. A més, se'ls va intervenir un recipient amb crema hidratant barrejada amb mostassa que feien servir per tacar i enganyar les víctimes. Els detinguts, que tenien antecedents, ja han passat a disposició judicial.