L'alcaldable del PSC a Girona, Sílvia Paneque, nomenarà Olga Felip i Ordis comissionada per a l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Girona si és escollida alcaldessa un cop s'hagin celebrat les eleccions municipals el 28 de maig. La candidata explica que un dels objectius prioritaris del pròxim mandant, si arriba a l'alcaldia, «serà adequar des d’una mirada urbana, i a on l’espai públic té un paper protagonista, la ciutat de Girona als Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre els quals hi ha el retorn de la natura a la ciutat, l’atenció a crear igualtat d’oportunitats en lloc de desigualtats o la salut i el benestar de la gent de Girona».

Paneque creu que Olga Felip i Ordis és una persona que «per trajectòria, premis internacionals, idees i il·lusió pot desenvolupar de la millor manera possible aquest encàrrec d’innovació i de modernitzar Girona amb l’objectiu de tenir una ciutat on les persones encara puguin viure millor». L’alcaldable insisteix que vol que sigui la mirada d’una arquitecta la màxima autoritat per indicar les línies prioritàries que facin de Girona una ciutat on hi hagi una qualitat de vida que busqui l’excel·lència. «L’espai públic on vivim, al final, és sobretot de les persones. Vull dir de la gent normal, la que utilitzem el transport públic, el carrer o passegem a prop del riu o a la Devesa. Per això, l’encàrrec de desenvolupar els objectius de l’agenda 2030 la pot fer amb rigor una arquitecta. Olga Felip, a més, té un currículum concloent per fer aquest encàrrec».

L’Agenda 2030 és un acord dels líders mundials del vint-i-cinc de setembre de 2015 per protegir el planeta, expandir les oportunitats de les persones i assegurar la prosperitat de tothom. Sílvia Paneque ja ha posat sobre la taula diferents propostes vinculades a aquest comissionat. Entre elles, la creació d’estratègies efectives per fer sortir les persones de la pobresa, millorar la salut i el benestar amb el retorn de la natura a la ciutat, l’inici de projectes per a la sostenibilitat en aigua i energia verda, la recuperació d’espais públics malmesos i la potenciació de projectes de desenvolupament econòmic, digitalització i noves oportunitats.

Olga Felip Ordis

Olga Felip Ordis ha realitzat la seva formació a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ampliant-la a l’Architectural Association School of London, a UCLA Architecture and Urban Design a Los Ángeles i a l'International Laboratory of Architecture and Urban Design a Venècia. És doctora en Teoria i Història de l’Arquitectura per la UPC. El seu estudi, juntament amb Josep Camps, ha estat reconegut Design Vanguard per Architectural Record a Nova York, ha guanyat el Young Architect of the Year by the Building Design a Londres i l’Emerging Woman in Architecture by the Architect’s Journal, entre altres distincions.

Per Girona ha dissenyat projectes reforma de l'interior del Castell de Montjuïc o el de «Quatre rius i una Sèquia».