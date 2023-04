La societat civil de Sant Jordi Desvalls, representada pel Club Ciclista de la població, ha cedit a l’Ajuntament aquest element arquitectònic per incorporar-lo al patrimoni de la població.

L’Ajuntament i els promotors d’aquesta acció, així com els propietaris de la finca on està ubicat, han arribat a un acord per a la seva cessió a la població. A partir d’ara s’ha establert que seran els mateixos impulsors de la iniciativa que faran el manteniment del banc amb la col·laboració de l’Ajuntament, que s’encarregarà de costejar les despeses directes del seu manteniment i de la senyalització.

L’alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Núria Martínez, destaca que és tot una oportunitat per al municipi, “el banc vermell s’ha convertit en un reclam i des de l’Ajuntament treballarem conjuntament amb els impulsors i propietaris perquè continuï essent un punt de visita obligada”.

Big Bench Community Project, promoció de poblacions petites amb encant

La construcció d’aquest banc gegant es va realitzar l’abril del 2022, emmarcat dins del projecte Big Bench Community Project, nascut a Itàlia i que té per objectiu dinamitzar l’economia i el turisme de poblacions petites amb encant, a la que ja s’hi ha sumat més de 200 municipis europeus. De fet, el banc instal·lat a Sant Jordi Desvalls va ser el primer de Catalunya i Espanya.

Aquesta iniciativa sense ànim de lucre està promoguda pel dissenyador nord-americà Chris Bangle i la seva parella, Catherine. La idea combina el disseny i la valorització del sòl, i va ser a Langhe, al Piamont, on van construir el primer banc gegant vermell de dos metres d’alt i quatre d’amplada. Part de totes les vendes i de les donacions realitzades van destinades al suport i desenvolupament de la comunitat local dels pobles involucrats. Actualment, hi ha 288 bancs instal·lats i 52 més en construcció. El de Sant Jordi Desvalls és el 199.