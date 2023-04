El Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents de Girona han celebrat aquest matí el Dia de l’Educació Física al Carrer. Aquesta iniciativa vol mostrar la importància de l’educació física, fomentar una educació física integradora, diversa i divertida, així com conscienciar del benefici físic, psíquic o social que comporta l’activitat.

Els setze centres de primària que formen part del Consell d’Infants i que han participat en la proposta ho han fet a través de diferents activitats organitzades en places de la ciutat escollides segons la proximitat a les diverses escoles. Per la seva banda, els prop de 1.500 joves dels nou centres de secundària del Consell d’Adolescents han commemorat la jornada de forma conjunta amb una trobada a la Copa.

El Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents són òrgans de participació de i per als infants i adolescents. Volen ser un observatori de la ciutat en què, a partir de la mirada dels infants i joves, es puguin detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi sota el prisma polièdric que dona la seva valoració i interpretació. En aquest espai de participació poden exercir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes en totes les qüestions que afecten el nostre municipi prioritzant aquelles que puguin tenir un interès per als mateixos infants i joves o bé per les circumstàncies del context social, educatiu i polític que els acompanyen.

Aquest curs escolar s’han proposat treballar sobre temes relacionats amb l’esport, per potenciar l’educació i l’activitat física i treballar alhora la salut i l’esport en els infants la ciutadania en general.

Els participants

El Consell d’Infants està format pels nens i nenes de cicle superior de primària i enguany hi participen els següents centres: FEDAC Sant Narcís, Joan Bruguera, Eiximenis, Marta Mata, Sagrada Família, Doctor Masmitjà, Santa Eugènia, Verd, Dalmau Carles, Àgora, Pla de Girona, FEDAC Pont Major, Domeny, Maristes, Cassià Costal i Pericot.

El Consell d’Adolescents està format pels joves de 1r i 2n d’ESO i en formen part nou centres de la ciutat: Vicens Vives, Carles Rahola, FEDAC Sant Narcís, Maristes Girona, Ermessenda, Montilivi, Sobrequés, Narcís Xifra i Vedruna.