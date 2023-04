L’Ajuntament de Girona ha aprovat l’adjudicació de la compra d’un local per convertir-lo en el nou Espai Cívic del barri del Carme-Vista Alegre. L’immoble està situat a la cantonada amb els carrers Josep Morató i Grau i el número 17 del carrer Pasqual i Prats, a tocar del parc de Vista Alegre, i ha estat adquirit a l’associació Patronato de Juventud San Pedro Claver per un valor de 330.000 euros (sense IVA). El local té una superfície útil de 478 metres quadrats i s’integrarà a la Xarxa de Centres Cívics de Girona.

Els veïns del barri feia temps que reclamaven tenir un immoble d’aquestes característiques perquè funcionés com a espai cívic i social. Com va avançar Diari de Girona el mes de gener, l’Ajuntament es va posar mans a l’obra i va començar a buscar locals situats a plantes baixes per destinar-los a aquests usos. En el cas del nou del barri del Carme-Vista Alegre, es complementarà amb el ja existent Centre Social que està ubicat al passeig Picapedrers. De fet, no queda massa lluny del nou que s’adequarà pròximament perquè pugui ser utilitzat pels veïns.

Fa unes setmanes, l’Ajuntament també va adquirir un immoble pels mateixos usos al barri de l’Eixample

A part d’aquest nou Espai Cívic, l’Ajuntament també va adjudicar fa unes setmanes la compra d’un altre local que complirà les mateixes característiques al barri de l’Eixample. En concret, està situat el número 21 del carrer Maluquer Salvador i té una superfície de 296 metres quadrats. Els veïns de l’Eixample també feia temps que reivindicaven un espai per aquests usos i, un cop adequat, funcionarà en paral·lel al que ja fan servir els veïns al carrer del Migdia. Per aquest local, l’Ajuntament ha destinat 339.000 euros (sense IVA), tot i que el consistori tenia previst destinar, com a màxim, 432.000 euros per cada un dels dos espais.