El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha presentat al Parlament una Proposta de Resolució en la qual s’insta al govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per tal que sigui possible encarregar el projecte d'ampliació de l'institut de Cassà de la Selva i a determinar un calendari per a la licitació del projecte i per a les obres d'ampliació de l'institut de Cassà de la Selva l'any 2023.

Des del PSC de Cassà, el candidat socialista a l’alcaldia, Marià Montsunyer ha explicat que l'institut públic de Cassà de la Selva dona educació a 700 alumnes, nens i nenes de dotze poblacions. D’aquests, dos-cents alumnes són de fora de Cassà, principalment de les poblacions de Riudellots de la Selva i de Campllong. "L'augment del servei que ha assumit aquest institut l'ha obligat a disposar de barracons, un espai extra que havia de ser provisional, però que ha esdevingut, lamentablement, permanent”, ha recordat Montsunyer. El primer barracó va ser instal·lat el 1994, després vingué un altre el 2014 i dos més de cop a l'estiu de l'any 2021. A més, s'ha habilitat espai per col·locar dos barracons més quan sigui necessari, mentre que, en canvi, no hi ha previsions d'ampliar les instal·lacions. Redistribució L’alcaldable socialista ha afegit que la necessitat d'espai extra ha portat a perdre un laboratori i habitar la casa del conserge per disposar d'una aula de música. També s'ha hagut de redistribuir la zona esportiva i disposar els elements mòbils per traslladar les eines formatives. Montsunyer ha revelat que en la comunitat educativa de Cassà de la Selva hi ha malestar, ja que el centre porta 29 anys funcionant en barracons. Marià Montsunyer ha recordat que els governs han de procurar una educació pública de qualitat i ha assenyalat que “el govern de la Generalitat té l'obligació d'atendre les condicions dels joves estudiants”. “Considerem que la tasca educativa, a més de la inqüestionable dedicació del professorat, requereix d’unes instal·lacions determinades de les quals en aquests moments l'institut no disposa en les condicions de qualitat que tant els alumnes com el professorat mereixen », ha explicat. “Els alumnes haurien de poder deixar enrere els barracons i estudiar en espais més amables, grans, ben il·luminats, diàfans i confortables, en els quals tinguin les condicions òptimes per a l’aprenentatge”, ha conclòs.