Un recurs manté encallat el nou contracte de jardineria de Girona

El contracte del servei de jardineria de Girona continua encallat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic tot i que un dels dos recursos especials ja s’ha decantat en favor de l’Ajuntament de Girona. El contracte suma un import total d' 1,8 milions d’euros, està dividit en set paquets (o sectors de la ciutat) i s’hi van presentar quatre empreses per un o més paquets.

El 8 de juliol, es va iniciar el procés per escollir una empresa per cada un dels sectors, i el 29 de juliol, el gremi de jardineria de Catalunya va presentar un recurs al Tribunal en contra del concurs públic en considerar que no tenia suficient dotació per a la cobertura de la mà d’obra. Durant el procés d’elecció de les ofertes, una de les empreses participants va presentar un segon recurs en ser exclosa perquè, segons l’Ajuntament, no havia presentat la documentació tal com es demanava.

Mentrestant, el procés d’elecció de les adjudicatàries per cada sector va concloure a l’espera de resoldre els dos recursos. La proposta de la Mesa de contractació proposava que quatre dels «paquets» s’adjudiquessin a OHL Servicios Ingesan SA. Sumen quasi 1,2 milions d’euros. I servirien per fer-se càrrec del manteniment dels jardins de quatre sectors de la ciutat:Eixample, sud, Montilivi i Palau i Domeny i Sant Ponç. Els altres tres «paquets» van quedar deserts perquè ningú va presentar cap oferta. Sumen quasi 600.000 euros i fan referència a l’arbrat urbà i viari, els equipaments escolars, els parcs infantils i els espais d’esbarjo i els jocs infantils.

El mentrestant

Com que encara queda per resoldre el recurs de l’empresa exclosa, encara no s’han adjudicat els quatre lots que tenen una empresa escollida ni s’ha pogut licitar, de nou, els tres «paquets» que van quedar deserts. Mentrestant, el servei a cada un dels llocs els serveis els fa l’empresa que tenia el contracte abans de la licitació i que cobrarà per cada servei.