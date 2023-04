La Policia Nacional ha detingut el propietari de dos salons de manicura de Girona i Salt per explotació laboral d'estrangers. També ha arrestat tres persones més per infraccions a la llei d'estrangeria-

El cos policial ha identificat 16 víctimes, que treballaven més de 10 hores al dia i cobraven 4 euros a l'hora. Tant l'empresari, la resta de detinguts com les víctimes són de nacionalitat vietnamita.

La Policia Nacional ha portat a terme un dispositiu d'inspecció a dos establiments de manicura per prevenir possibles delictes contra els drets dels treballadors i per perseguir l'afavoriment a la immigració il·legal.

La investigació prèvia va revelar que hi havia alguns treballadors contractats de manera irregular en aquests establiments. A més, aquests treballaven durant extenses jornades laborals sense descans, tenien salaris baixos i registres falsificats d'horaris extensos per no destapar sospites.

Fins i tot una de les treballadores va estar obligada a treballar mentre estava malalta malgrat haver presentat un comunicat mèdic on acreditava la seva incapacitat laboral, segons van poder corroborar els investigadors.

La Policia Nacional destaca que aquests empresaris es valien de la situació d'especial vulnerabilitat de les víctimes i els imposava condicions de treball perjudicials. No els donava d'alta a la seguretat social i s'aprofitaven de la situació d'estada irregular a Espanya.

Com a resultat del dispositiu policial realitzat el dia 28 de març, van poder identificar 16 víctimes i van detenir quatre persones com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i altres connexos.

La detenció de l'empresari es va fer fa pocs dies. Es tracta d'un home també vietnamita i que compta amb diferents locals de bellesa. Els altres arrestats són tres persones que es trobaven en situació irregular i se'ls va detenir per infraccions a la llei d'estrangeria.

Gràcies a l'actuació dels agents de la Policia Nacional, asseguren en un comunicat, s'ha normalitzat la situació laboral en què es trobaven immerses les víctimes identificades.

La investigació policial roman oberta.