Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l'Estat segons una enquesta que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme a 6.853 ciutadans i ciutadanes d'una setantena de municipis. En concret, els veïns i veïnes donen a la capital catalana una puntuació de 40 sobre 100, onze punts menys dels que el municipi va obtenir a l'anterior edició d'aquest sondeig. Madrid està en una situació molt similar i Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat també suspenen. Per la seva banda, Girona treu un aprovat just i Sabadell és l'única ciutat catalana que treu bona nota, amb un 64 sobre 100. Els excrements de gossos, la brutícia al voltant dels contenidors i els grafitis són els principals motius de queixa.

En concert, pel que fa a Girona, també s'inclou entre les ciutats en les quals l'índex de satisfacció per la neteja de la via pública -el que inclou carrers, jardins, parcs o places, entre d'altres- ha baixat, però no tan considerablement com a Barcelona. La ciutadania gironina ha puntuat amb un global de 53 punts la neteja de la ciutat, dos punts menys dels obtinguts l'any 2019. Això li dona a Girona un aprovat just en matèria de neteja, però amb una situació considerablement millor que altres ciutats espanyoles. No hi consten dades dels euros destinats per càpita per aquest servei.

Els veïns i veïnes han puntuat una dotzena d'aspectes relacionats amb la neteja. Les pitjors qualificacions s'han atorgat a la presència excessiva d'excrements de gos a les voreres i de grafitis a la via pública, i a la brutícia que generen els botellots.

Segons l'OCU, les ciutats més brutes de l'Estat són Palma, Alacant i Sevilla, i les més netes, Oviedo, Bilbao, Vigo, Pamplona i Albacete.

L’OCU ha indicat que no existeix una relació directa entre una major inversió en neteja i una puntuació més elevada. En aquest sentit, ha revelat que Pamplona i Albacete, dues de les ciutats més netes segons els veïns i veïnes, gasten 46 euros a l'any per resident en aquesta partida, davant els més de 80 euros que inverteixen d'altres capitals com Sevilla, Barcelona o Madrid.

El que sí que influiria de manera positiva és el nombre de dies de pluja i sobretot l'assiduïtat de les tasques de neteja. Així, a més freqüència d'escombrada, millor qualificació. Per tot això, l'OCU ha demanat als consistoris que incrementin aquestes tasques i que facin un major control dels excrements canins. De fet, ha assenyalat que el nombre de multes per no recollir els excrements de gos és anecdòtic i ha advertit que a la majoria de les ciutats es considera una falta lleu.