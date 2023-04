Els Mossos d’Esquadra juntament amb la Policia Local de Salt han desmantellat un punt de venda de drogues en un pis ocupat de Salt. També han detingut tres presumptes traficants.

Els arrestats tenen de 22 a 35 anys i els acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Aquestes detencions són fruit d'un cas que han portat la Unitat d’Investigació de Girona amb la col·laboració de la Policia Local de Salt.

Durant les indagacions els agents van observar com aquestes persones, de manera conjunta i coordinada, distribuïen droga per la zona. Els agents van constatar que els traficants sempre actuaven de la mateixa manera.

La matinada d'aquest dijous i en el marc de la col·laboració i el treball conjunt entre aquests dos cossos policials, van realitzar el dispositiu policial en el pis on sospitaven que es venia drogues a petita escala. Aquesta està ubicat a la Travessia Santa Eugènia de Salt.

A l’entrada i registre del pis es van detenir tres homes i els van intervenir cocaïna, haixix i marihuana preparada per la venda, 5.036 euros en bitllets fraccionats, quatre telèfons mòbils, un esprai de pebre, dos espases tipus catana i quatre armes prohibides per dur a terme l’activitat delictiva. El pis a més, tenia la llum punxada i per això, als arrestats se'ls acusa també de frau elèctric.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents, passaran pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.