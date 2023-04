Arribar a la final ja era molt més del que es pensaven Guiu Chamorro, Joan Valls, Gerard Boadas, Joaquim Renart i Gerad Costa que, amb el nom d’Eagles UdG, han participat durant aquest curs al campionat de videojocs universitari Amazon UNIVERSITY Sports, organitzat per per GGTech Entertainment. Concretament, ho han fet jugat a League of Legends i en format virtual, fins a la Gran Final, que s'ha celebrat aquest matí a Alacant de forma presencial. Els estudiants gironins, però, han perdut davant el grup UCAM Tokiers Academy, en una final al millor de cinc partides. Tot i així, tres n'han estat suficients perquè el grup de la Universitat Cataòlica de Múrcia, «molt superiors», s’emportessin el campionat.

Un «hobby» convertit en un campionat universitari «Arribar fins aquí ja era una victòria» ha detallat Renart, un dels membres d’Eagles UdG. Els rivals «viuen d’això i són molt bons», ha continuat detallant, però «nosaltres hem volgut deixar això a una banda i ens ho hem passat molt bé». Aquesta, era la primera vegada que les partides es feien de forma presencial, a les oficines de GGTech, a Alacant. Renart ha explicat que «l’organització ens ho ha pagat tot i ha estat molt més fàcil, han estat molt amables». Tot i haver perdut aquesta final, cosa que «ja ens ho esperàvem», el grup s’ha emportat 1.500 euros de premi (3.000 se n’han emportat els guanyadors). Per tant, toquen 300 euros per cada membre del grup que destinaran a «estalviar», sigui «pels estudis o per coses que necessitem», va apuntar Renart.