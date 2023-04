Un projecte musical recupera i llueix els himnes d’una generació

El meu avi, Girona m’enamora, El Virolai, Al Vent o una sardana inèdita composta per a l’ocasió van ser alguns dels himnes que van sonar ahir a l’Auditori de l’EspaiCaixa de Girona en el marc de l’arribada a la ciutat de l’espectacle 'Músiques memorables'. Una desena de persones grans -amb i sense coneixements musicals- van participar en el projecte, que vol potenciar l’intercanvi intergeneracional. El concert, a banda de ser un altaveu per a compartir el repertori creat a partir dels records dels participants, també va comptar amb la participació del centenar d’assistents que no es van voler perdre l’espectacle, que van entonar algunes de les cançons. A més, també es van poder escoltar fragments enregistrats amb el testimoni dels participants, on exposaven les seves vivències.

La iniciativa, que enguany celebra la seva 3a edició a nivell estatal (en anteriors edicions ha passat per Madrid, Pamplona, València, Saragossa, Sevilla i Palma de Mallorca i enguany ha desembarcat a Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona), està impulsada per l’Associació Hablarenarte i el músic i educador Christian Fernández Mirón. «El que ens movia era treballar la memòria oral i col·lectiva a través del cant popular per a posar en valor les vivències de les persones grans, que sovint tenen un passat invisibilitzat», va apuntar la gestora cultural i responsable de l’àrea de creació i arts visuals de l’Associació Hablarenarte, Flavia Introzzi. Un dels participants va ser el gironí Tomàs Figueras. Als seus 70 anys, està començant a fer les seves primeres passes en el cant coral. «És molt agraït poder recordar en grup les músiques que ens han acompanyat durant la nostra infància i adolescència», va apuntar. «El Tren Pinxo, La Masovera, o temes de Lluís Llach, Raimon o Simon and Garfunkel són algunes de les cançons que més m’han marcat», va detallar. «M’ha fet il·lusió poder-les recordar», va celebrar. I és el projecte musical, va admetre, també ha estat una eina per a «intercanviar vivències i experiències» amb els participants. La proposta busca fer visibles i ajudar a diversos col·lectius de gent gran perquè es converteixin en agents actius d’un projecte musical que barreja el cant més tradicional amb el més contemporani. Un procés de creació col·lectiu El procés creatiu d’aquest projecte musical ha passat per diverses fases. Al novembre de 2022, els grups de gent gran participants en les quatre províncies catalanes van fer diferents trobades (laboratoris de tradició oral) amb Christian Fernández Mirón, en les quals van compartir cançons i records que han marcat les seves vides. Un mes després, Christian Fernández Mirón i els músics Mans O i Anna Ferrer van revisar els testimonis i cants recollits al llarg de les trobades i van traçar les connexions per a elaborar un repertori de versions i composicions inèdites. Després va arribar la fase d’escolta, una de les claus del procés de residència, on van revisar els enregistraments dels laboratoris i van posar en comú les diverses referències i influències perquè el resultat final quedés impregnat de les memòries recopilades. Finalment, els artistes van enfilar la creació, a partir d’on cadascú va aportar la seva «mirada i subjectivitat» a les cançons. D’aquesta manera, 'Músiques memorables' és una iniciativa que es nodreix dels laboratoris de tradició oral, interpretats per grups de gent gran, i que es presenta al públic com una «interessant amalgama musical» de jotes, sarsueles, sevillanes, versions, experiments i cantarelles. Tots aquests estils combinen temàtiques a l’entorn de les llengües prohibides, les cançons de bressol, la religió, l’etapa escolar, experiències de violència de gènere, músiques «per a lligar» i de celebració. El projecte va ser seleccionat en la convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa” al 2018, una iniciativa de la Fundació ”la Caixa” que ofereix ajuts i acompanyament a artistes i entitats culturals que impulsen processos de creació en els quals participen col·lectius en situació de vulnerabilitat.