Una veïna de Girona durà l’Ajuntament als jutjats per una rampa defectuosa

Una veïna de Girona, Sofia Cot, es planteja portar l’Ajuntament als jutjats per negligència. Fa un parell d’anys, Cot va patir una greu caiguda a la rampa situada a la plaça Josep Pla i que porta al carrer Nou. Un espai que, segons un informe de l’arquitecta tècnica municipal, «no és considerat un itinerari accessible, ja que no compleix amb els requisits mínims que indica la normativa vigent». La caiguda li va provocar diverses lesions considerables, el que va provocar que posés una denúncia a l’Ajuntament que ha estat desestimada per falta de proves. Ara, la veïna ha presentat un recurs potestatiu del qual n’està pendent la resposta del consistori. En cas que la resposta «tornés a ser negativa ho portaria als jutjats», afirma.

Els fets es remunten al 12 d’abril de 2021. Sofia Cot va caure baixant la rampa i es va trencar el coll de l’húmer, cosa per la qual va haver de passar per quiròfan i va estar sis mesos de baixa. De fet, «encara no m’he recuperat del tot», explica, «si dormo d’un costat em fa mal», tot i que «he recuperat mobilitat, ja he acabat rehabilitació i ara ho faig per compte propi». En tot cas, en un principi no havia pensat fer cap reclamació a l’Ajuntament, però quan li van confirmar que la rampa no complia la normativa i que no s’havia fet res per solucionar la mancança, va canviar d’opinió.

Així, en vista que el consistori no millorava la rampa va decidir denunciar el 24 d’octubre de 2022. Tot, perquè l’Ajuntament li va afirmar que «la rampa no compleix la normativa i que es pot accedir per altres indrets». A més, «no hi ha cap cartell que indiqui que la rampa és perillosa». A finals de març, va rebre la resposta de l’Ajuntament, que «desestimava a reclamació de responsabilitat patrimonial formulada», perquè «no consta acreditat que els fets al·legats tinguessin lloc a la rampa situada a la Plaça Josep Pla de Girona». «La companyia no paga perquè assegura que no hi ha testimonis», detalla Sofia Cot. Tot i així, ella recorda que el dia dels fets «estava rodejada de gent que m’intentava ajudar», però en cap cas hi va anar la Policia Municipal, per la qual cosa, «no consta cap actuació» en els llocs dels fets el dia 12 d’abril de 2021. I és que Cot va anar a urgències directament just després de tenir l’accident.

Per aquests motius, se li ha denegat la reclamació que va posar. Ara, té un altre intent per reclamar de forma «extrajudicial». Cot afirma que des del principi «vaig actuar de bona fer», però si «no me’n surto» en aquest recurs potestatiu que ha presentat i que encara no ha tingut resposta, «ja hauré exhaurit la via amistosa». Per tant, «ho portaria als jutjats», conclou.

S’estudia un projecte

El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, afirma que l’Ajuntament ja ha fet algunes passes per poder modificar la rampa. Un cop analitzat, s’ha observat que la rampa es va construir per part d’un privat «sobre la dècada dels noranta» i, per tant, «urbanísticament no és un espai públic», detalla Martí. Tot i així, «la gent passa per ell». Un cop fet aquest pas, l’Ajuntament vol saber si el promotor es va ajustar als requisits d’un pla especial, o «si s’hauria d’haver fet d’una altra manera». Així, el que s’està fent des dels serveis d’urbanisme és «veure tècnicament que és el que tocaria fer», mentre que «els serveis tècnics han fet un esbós de resolució constructiva».

L’Ajuntament estudia modificar la rampa, que va fer un privat durant la dècada dels 90 i no compleix els requisits

Un cop s’acabi corroborant que el promotor privat va fer una «mala praxi» quan va construir la rampa, l’Ajuntament la podrà modificar. En aquest cas, com que «encara que sigui d’ús públic és privat s’haurà de fer un conveni amb el privat», detalla Martí, tot i que també hi ha la possibilitat que sigui el privat que acabi executant aquesta modificació.