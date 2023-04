«La detecció precoç de la dislèxia evita que deixin els estudis»

La coordinadora a Girona de l’Associació de Famílies amb Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya (AFDA) i mare de tres fills amb trastorns de l’aprenentatge, Antonia González, alerta que «la detecció precoç de la dislèxia i de trastorns com el dèficit d’atenció (TDA) o la hiperactivitat evita l’abandonament escolar».

Tot i això, lamenta que la comunitat docent «encara no està preparada per donar resposta a les necessitats d’aquest perfil d’alumnat»: I és que, lamenta González, «els falten recursos i formació»: «No es tracta de posar-los els exàmens més fàcils, sinó d’adaptar-los perquè els siguin comprensibles», reclama. Amb tot, denuncia que «la majoria de docents segueixen sense entendre la problemàtica i encara associen la dislèxia i el dèficit d’atenció amb la ganduleria». Però, assenyala, «han de ser conscients que les seves paraules, per bé o per mal, deixaran petjada en els alumnes». En aquest sentit, lamenta que «no són conscients del mal que aquesta incomprensió pot arribar a fer en els nens, que sovint han de recórrer a psicòlegs per a treballar l’angoixa i la frustració que han acumulat».

«No es tracta de posar-los els exàmens més fàcils, sinó d’adaptar-los perquè els siguin comprensibles

És el cas d’un dels seus fills (diagnosticat amb dislèxia i disortografia amb 17 anys), que ha crescut amb sentències com «tu no arribaràs enlloc» o «mai aconseguiràs el que et proposis perquè no arribes a més» per part «d’alguns» docents. «S’hi esforçava però no se’n sortia, la frustració i el patiment l’arrossegaven amb vòmits i mareigs», explica González. Tot i que va aconseguir matricular-se a un cicle formatiu de Grau Mitjà d’Informàtica, va abandonar els estudis quan només faltava una setmana per a acabar el curs perquè «no tenia suficient base acadèmica per a poder assumir els coneixements».

El seu germà bessó, diagnosticat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) quan tenia 18 anys, va abandonar els estudis a 4t d’ESO. «Per ell l’institut era una presó, patia atacs d’ansietat i vam haver de demanar reducció de la jornada lectiva, l’últim curs anava a classe dues o tres hores al dia», recorda González. Quan va acabar, va matricular-se a un Programa de Formació i Inserció (PFI) per a poder accedir a un cicle formatiu de Grau Mitjà de Mecànica, però el nivell era «tan elevat» que també va tirar la tovallola.

Però això, posa tant d’èmfasi en la detecció precoç per a prevenir el fracàs escolar. I és que en el cas de la seva filla, González assenyala que van tenir un diagnòstic sobre la taula -dislèxia i trastorn per dèficit d’atenció (TDA)-quan la menor tenia 8 anys. Ara estudia 2n d’ESO en un institut gironí. «Hem tingut sort, hi ha professors que l’estan ajudant molt», confessa la mare.

Donar-los eines

Amb tot, González lamenta que si el diagnòstic dels seus fills bessons hagués arribat abans, «s’haurien pogut tractar i evitar que acabessin abandonant els estudis». En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Famílies amb Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya (AFDA), Ángeles García, assegura que «la detecció de la dislèxia i d’altres trastorns s’hauria de fer com a molt tard a 2n de Primària per a poder intervenir i donar-los eines tant als infants com als centres educatius perquè aquests alumnes no acabin abandonant els estudis». Tot i això, lamenta que «als docents els falta molta formació per a saber identificar si un alumne té un trastorn de l’aprenentatge».

«La detecció de la dislèxia i de fer com a molt tard a 2n de Primària per a poder intervenir i donar-los eines perquè aquests alumnes no acabin abandonant els estudis

Com a pares, assegura González, ella i el seu marit s’han hagut de «reeducar»: «Al principi et costa molt entendre que el teu fill no vol estudiar perquè és el que sempre t’han inculcat, però amb el temps comences a entendre que si l’obligues, entrarà en un cercle viciós d’ansietat i depressió».

Més de 400 euros en proves

Les proves diagnòstiques per a detectar trastorns de l’aprenentatge poden superar els 400 euros per infant. «La sanitat pública no cobreix el cost de les proves diagnòstiques, que poden oscil·lar entre els 400 i els 800 euros», detalla García. Per això, l’AFDA recapta fons perquè les famílies puguin finançar les proves.