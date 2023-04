«Hi ha el tabú que només la gent que fa Dret pot fer debat»

No tothom té la virtut de debatre i exposar un tema de la millor manera possible. Ho fan els polítics, al parlament o als ajuntaments. I des de fa uns anys és el que també fan alguns estudiants de la Universitat de Girona a partir de l’Associació de Debat, amb l’objectiu de formar els alumnes que tinguin traça. Ho fan en una lliga interna entre estudiants del mateix centre. Aquest any, hi han participat una cinquantena de persones. Tanmateix, ja en el segon semestre competeixen contra membres d’altres universitats espanyoles.

Guillem Mach, Anna Lafuente, Laura Fernández i Nahomy Martin són estudiants del segon curs de Dret a la UdG. Però aquesta competició va més enllà d'aquesta carrera, ja que «l’associació obre les portes a tothom perquè practicar l’oratòria va bé facis la carrera que facis», tot i que «es té el típic tabú que només la gent que fa dret pot fer debat», explica Martin. De fet, afirmen que altres membres de l’associació cursen altres carreres.

Dos formats de debat

A l’Associació de Debat de la UdG s’ofereix el debat acadèmic, que «és el més protocol·lari», amb el qual es va fer la lliga de debat interna i que consisteix a posar punts a favor i en contra respecte a un tema. En aquest cas, els equips són de tres a cinc persones. En canvi, un altre tipus de format «molt més famós arreu d’Espanya», és el british parlament. Com el seu nom indica, s’utilitza el model del Parlament britànic, on un equip fa d’equip de govern i l’altre d’oposició. En aquest format, els grups són d’una o dues persones.

Al llarg del curs, l’associació ha participat en cinc competicions. Una d’elles, les que es va fer el passat cap de setmana a Barcelona, la GAD -de format britànic- organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta prova, «és la més potent a escala nacional sense comptar Madrid» i allà, en Guillem Mach i la Laura Fernández van fer subcampions en la categoria novell. Un altre bon resultat que va fer el grup, va ser en el torneig Xarxa Vives, la «competició per excel·lència en format acadèmic arreu dels Països Catalans». En aquest cas, va ser semifinalistes. També van participar en un torneig a la Universitat de Barcelona, a la Copa Catalunya que es va celebrar a la UdG i, fins i tot, van viatjar fins Córdoba per disputar el torneig anomenat «Tres Culturas», en format acadèmic. En problema, en aquest cas, és que «el format acadèmic és molt diferent d’altres indrets, mentre que el britànic és igual a tot arreu».

Buscar finançament

«D’aquí que acabi el curs no farem més tornejos, no tenim fons», diuen. I és que per participar en diferents competicions fan pagar una matrícula per equip. Tot i haver estat convidats a competicions a altres ciutats no hi podran anar. Per exemple, el torneig celebrat la setmana passada, organitzat per la UAB, van haver de pagar «uns vuitanta euros» per la matrícula. En aquesta quantitat, també s’hi han de sumar les despeses del desplaçament o l’estança i, per això, asseguren que a la competició que es va fer a Córdoba van pagar «més de mil euros».

Per això, busquen «més publicitat», però sobretot «més finançament». En aquest cas, demanen «més suport» per part de la institució. Agreixen que des del rectorat -sobretot donen les gràcies a la vicerectora Sara Pagans-, però reclamen «més finançament i que es reconegui la feina que estem fent».

La UdG només va pagar el torneig Xarxa Vives, ja que «és l’únic» on van representar la institució «de forma oficial». En aquest sentit, Mach apunta que «és un peix que és menja la cua», perquè «si guanyes tornejos, creixes com associació, perquè et presentes a més competicions, practiques més i et tornes més bo». L’objectiu per pròxim curs, és «continuar fent debats universitaris i créixer com a associació». Actualment, són cinc persones a la junta, mentre que n’hi ha una vintena a l’associació.