Girona preveu iniciar la neteja dels carrers amb aigua a pressió a meitats de maig

L’Ajuntament de Girona preveu començar a netejar els carrers de la ciutat amb aigua a pressió durant la segona quinzena del mes de maig. El regidor d’Escombraries i Neteja, Eduard Berloso, ha explicat que fa uns dies han rebut el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per poder utilitzar aigua de la depuradora tractada per fer neta la via pública. Tot plegat, enmig de l’episodi de sequera que afecta tot Catalunya, tot i que la mesura ja estava prevista des de fa temps.

Al mateix temps, s’està acabant de consolidar la confecció del dipòsit que tractarà l’aigua depurada a dins de la mateixa planta, ubicada a Campdorà. El representant municipal ha explicat que aquest recipient ja està construït però que s’està acabant de segellar per evitar que hi pugui haver cap fuita.

Cinc cubes en rotació

Un cop es disposi d’aquesta aigua, està previst que s’utilitzin cinc camions-cuba. La idea es modelar un sistema per tal que els camions no estiguin aturats en cap moment. Segons Berloso, per exemple, n’hi haurà tres treballant al carrer i els altres dos estaran carregant l’aigua. Quan un dels tres que està als carrers estigui a punt d’esgotar l’aigua, s’avisarà un dels que estarà a la depuradora per tal que li faci el relleu. De fet, la intenció és que els conductors dels dos camions s’intercanviin de vehicle. I així successivament.

D’aquesta manera es podrà tirar endavant una de les grans novetats del nou contracte de neteja de les places i carrers: netejar tota la via pública de la ciutat amb aigua a pressió cada quinze dies. El contracte, de fet, inclou que es netegin alguns dels vials més freqüentats un cop per setmana. Berloso però, ha dit que per ara, es farà de la mateixa manera a tota la ciutat: un cop cada dues setmanes.

La neteja dels carrers amb aigua a pressió s’ha previst cada anys des del mes de març fins a l’octubre. En els mesos que es consideren més freds (novembre a febrer) no està previst aplicar aigua a la via pública per evitar que quedin bassals o es pugui congelar, amb el perill que això suposaria per als vianants.

Els pous, en «stand by»

D’altra banda, ara per ara no es construiran encara els pous per extreure aigua del freàtic. Tot i que, inicialment, estava previst obrir diverses infraestructures d’aquest tipus en diferents punts de la ciutat per extreure aigua del subsòl, de moment s’ha aturat aquesta opció. Ja es tindrien també els permisos pertinents de l’ACA, l’Ajuntament ha encarregat un estudi per tal que es determini si l’opció freàtica és adient per aquest sistema de neteja o si és millor només utilitzar l’aigua de la depuradora.