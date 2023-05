Girona estrenarà bus elèctric a l’estiu a les línies L1 i L2 del servei urbà

Girona tindrà els dos primers busos elèctrics de transport urbà a partir d’aquest estiu després que Transports Municipals del Gironès (TMG) hagués decidit incorporar aquests tipus de vehicles a la seva flota. Amb tota probabilitat, un d’aquests busos cobrirà les línies L1 (Avellaneda-Montjuiïc) i L2 (Avellaneda-Trueta), que tenen un recorregut més exigent. Sobretot el de L1, que ha de pujar fins a Montjuïc. En canvi, encara s’està estudiant quin trajecte cobrirà l’altre bus elèctric i es decidirà quan els vehicles arribin, aproximadament, durant els primers dies de juliol.

El passat mes d’agost, TMG va adjudicar el contracte per fer el subministrament d’aquests autobusos a l’empresa Iveco, per un valor total d’1.202.740 euros, 400.000 dels quals són finançats pels Fons Next Generation, mentre que la resta prové de la subvenció de capital de l’Ajuntament de Girona. L’objectiu principal d’aquesta adquisició és impulsar el transport net i modernitzar la flota d’autobusos de TMG, augmentant l’atractiu del servei. Aquesta, també és una de les diverses actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Girona en el marc de la implantació de la zona de baixes emissions. Una zona que s’hauria d’haver implantat a principi d’aquest any, però que ja es va admetre des del consistori que s’anava tard i que no estaria enllestida fins a finals de 2023 o principis de 2024.

Els busos en qüestió tenen una llargada de dotze metres i estan equipats amb bateries de 460 kilowatts, els quals ofereixen una autonomia de 15,3 hores al dia, al mateix temps que cada jornada poden arribar a fer 253,6 quilòmetres. Per carregar per complet el bus es necessitaran unes cinc hores i es garanteixen vuit anys en els quals el vehicle podrà fer qualsevol dels trajectes de TMG. En tot cas, el cost de manteniment d’un bus d’aquestes característiques dobla el d’un autobús de gas. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, afirma que el bus elèctric ja ha estat provat en el recorregut de l’L1, per comprovar que l’autobús pugui «funcionar sense problemes» en un trajecte exigent. En aquest sentit, es va provar de fer la pujada de Montjuïc i el vehicle va aguantar el tram «sense complicacions». Pel que fa a l’L2, el servei donarà reforç entre el previst nou aparcament dissuasiu al Mas Gri i el centre de la ciutat.

Actualment, el servei de TMG compta amb un total de 34 autobusos que tenen una edat mitjana de 8,2 anys. Entre aquests, n’hi ha set que funcionen amb gas natural i quatre que ho fan amb gasoil. Un cop es disposi d’aquests dos nous autobusos elèctrics es retiraran els dos vehicles més antics de la flota actual.

Dormiran a Salt

Els punts de càrrega dels busos elèctrics s’instal·laran a un garatge que té TMG al polígon de torre Mirona de Salt. Per fer-ho, s’haurà d’adaptar l’espai, tot i que, en principi, no es necessitarà una modificació molt gran. Aquest és el principal centre de treball del qual disposa TMG, però com els altres dos, està amb règim de lloguer i el contracte finalitza el 31 de desembre d’aquest any.

Per aquest motiu, TMG canviarà la ubicació de les seves cotxeres per construir-ne unes de noves i adaptar-les a la nova tipologia de vehicles. Aquest nou espai se situarà al polígon de Mas Xirgu, en una parcel·la que en l’actualitat no té cap ús i que s’ubica en una cantonada de la cruïlla entre els carrers Can Pau Birol i de la Gerundense, al darrere del centre de la Fundació Ramon Nogueraque. El solar, propietat de l’Ajuntament, té una superfície rectangular de 5.335 metres quadrats.

Ja s’han fet els primers passos perquè aquesta cotxera sigui una realitat. Fa unes setmanes es va adjudicar a l’empresa Enginyeria Edificació i Mediambient, SL la redacció del projecte i la direcció d’obra de les cotxeres per valor de 125.846,58 euros. La companyia té un termini de sis mesos per presentar el projecte un cop s’hagi formalitzat el contracte.