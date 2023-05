El rànquing CWUR manté la UdG entre les 800 millors del món

És complicat competir contra universitats tan prestigioses i amb tant de renom a escala mundial com les de Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford o l’Institut de Tecnologia de Massachusetts. Tanmateix, la Universitat de Girona s’ha consolidat entre les 800 millors institucions del món segons el Center for World University Rankings. Aquesta, és l’organització consultora líder i editora del rànquing amb un número més elevat d’universitats analitzades i en la seva última actualització, d’aquest curs 2022-2023, va posar la lupa sobre un total de 19.788 institucions.

Aquest número no abraça totes les universitats que hi ha en el món, ja que es calcula que n’hi ha unes 25.000. Tot i així, se n’avaluen un bon grapat, d’arreu del món i de tots els continents. I en aquest rànquing, la UdG ocupa la posició número 777. No és nou, perquè en els últims anys sempre ha estat rondant entre el lloc 700 i el 800. El curs 2019-2020 es va arribar a col·locar a la posició 705, però des de llavors ha anat perdent posicions pel fet que cada vegada hi ha més universitats que s’avaluen, no només en aquest rànquing, sinó també a tots els altres.

«La posició canvia perquè entren més universitats, no perquè ho facis més bé o més malament», va afirmar el rector de la UdG, Quim Salvi, en una entrevista concedida a Diari de Girona fa uns mesos. Per exemple, la institució gironina va començar a formar part d’aquest rànquing el 2014, situant-se en la posició 708. El millor lloc el va aconseguir el 2016, situant-se en la posició 671, tot i que en aquell moment no s’avaluaven tantes institucions com ara. «Ens mirem els rànquings perquè estan bé per millorar-los, però no està bé obsessionar-se en ells», també va assenyalar el rector.

25a d’Espanya

Per altra banda, en l’àmbit espanyol la UdG se situa en la posició número 25. Un lloc que s’ha estabilitzat en els últims anys perquè en el rànquing CWUR no hi ha noves institucions de l’estat que s’incorporin cada any. La millor universitat d’Espanya és la Universitat de Barcelona, que ocupa la posició 132 en el global, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la 184 del CWUR. En l’àmbit català, la UdG se situa en la cinquena posició per darrere, la UB, la UB, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

El CWUR avalua la qualitat de l’educació, l’ocupació dels antics alumnes, la qualitat del professorat i el rendiment de la recerca sense dependre d’enquestes i enviaments de dades universitàries. L’educació i l’ocupabilitat tenen un pes del 25% cada una dins el rànquing, i el de professorat del 10%. Mentrestant, la recerca es divideix en quatre branques, i cada una compte un 10% dins el rànquing. En aquest cas, són resultat de la recerca, publicacions d’alta qualitat, influència i cites.