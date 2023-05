Dos homes es van posar d'acord el 2009 per crear una empresa a Girona suposadament dedicada al sector immobiliari, però que en realitat estava orientada a obtenir prestacions d'atur o de la Seguretat Social fraudulentes, així com períodes d'alta i cotització a altres persones que encara no tenien el període mínim de cotització. Tretze persones haurien participat d'aquesta estafa contra la Seguretat Social, que s'elevaria als 131.833,33 euros defraudats. A aquesta quantitat caldria afegir-hi 24.250 euros més que dos acusats més haurien cobrat en prestacions. L'objectiu era aconseguir prestacions fraudulentes o bé havent estat donades d'alta per poder cobrar prestacions. La primera alta suposadament fraudulenta va tenir lloc el 6 de novembre de 2009, i l'activitat delictiva s'hauria desenvolupat fins al 2011.

El judici d'aquest cas s'havia de celebrar avui a l'Audiència de Girona, però el tribunal de la secció quarta ha decidit suspendre-la després d'una deliberació perquè tres dels processats no s'han presentat. Així ho asseguren la fiscalia i la Seguretat Social, que demanen penes de presó de fins a 6 anys pels dos presumptes responsables de crear la trama per dos delictes continuats de defraudació a la Seguretat Social i per dos delictes continuats de falsedat en document públic. La resta de processats també enfronten peticions d'entre 1 i 3 anys per delictes de falsedat en document públic, defraudació a la Seguretat Social i un delicte contra la Seguretat Social. Més enllà de les penes de presó, les acusacions demanen que els dos principals responsables paguin una multa de 527.333,33 euros, que suposa el quàdruple de la quantitat estafada.