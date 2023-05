Més d’un miler d’infants i joves d’entre 5 i 12 anys han participat aquest matí en la Fira de la Ciència Petits Grans Científics i Científiques, organitzada per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i el Servei Educatiu del Gironès. L’esdeveniment, que aquest any celebra la quinzena edició, ha comptat amb 56 tallers d’experiments científics amb l’objectiu de promoure l’educació científica entre les persones joves.

El regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha visitat aquest matí la fira. L’emplaçament de les activitats s’ha distribuït entre la plaça de l'U d'Octubre de 2017, la plaça de Santa Susanna i la plaça de Josep Pla.

A través de la realització dels tallers, es proposava treballar d’una forma pràctica i senzilla diferents conceptes científics que habitualment són difícils d’entendre per al públic més jove. L’alumnat ha pogut experimentar en la pràctica el mètode científic i observar fenòmens, formular hipòtesis, extreure conclusions i definir teories relacionades amb els conceptes científics. D’aquesta manera, s’aconsegueix presentar la ciència com atractiva i engrescadora per tal de fomentar les vocacions científiques.

En aquesta edició han participat 20 escoles de la ciutat: Àgora, Cassià Costal, Joan Bruguera, Josep Dalmau Carles, Eiximenis, FEDAC Pont Major, EE Font de l’Abella, Font de la Pólvora, Dr. Masmitjà, Migdia, Montjuïc, Montfalgars, Pericot, Pla de Girona, Sagrada Família, Santa Eugènia, Taialà, Verd, Vedruna i Vila-roja.

La majoria dels tallers han estat preparats per part d’estudiants de Mestre/a d’Educació Primària de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG). A més aquest any, donada la gran participació d’alumnat, també hi ha col·laborat la Facultat de Ciències de la UdG, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital C4D, la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, el Museu del Cinema i l’alumnat del cicle d'educació infantil de l'Institut Montilivi. A més, s’ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat com Fundació Esplai, Enginy-era o La Sorellona.

La Fira de la Ciència Petits Grans Científics i Científiques està organitzada de forma conjunta per l’Ajuntament de Girona, a través de La Caseta-Serveis Educatius; la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Gironès.