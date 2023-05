La residència de la Fundació Els Joncs per a persones amb discapacitat obrirà al 2026

El Departament de Drets Socials, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons europeus Next Generation EU, ha donat llum verda al projecte de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual impulsat per la Fundació Els Joncs.

L’equipament, que entrarà en funcionament al 2026, s’ubicarà a Sarrià de Ter, en un edifici en desús que ara caldrà rehabilitar (la Fundació Els Joncs el va comprar l’any 1991 a la paperera Torras Hostench, que l’havia aixecat per a fer-hi una escola industrial que mai va veure la llum). D’aquesta manera, la llar residència estarà situada al mateix recinte que el centre ocupacional i a pocs metres de l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme. En concret, l’entitat rebrà en els propers dos anys una injecció de 2.367.463,18 euros (dels 4.734.926,36 euros que havia sol·licitat). En vista, però, que no aconseguirien la suma requerida, el patronat de la Fundació Els Joncs es va avançar i va reformular el projecte inicial, amb el que preveia aixecar un quart pis (l’actual edifici consta de tres plantes) per a poder oferir fins a 48 places. El nou projecte, que requerirà una inversió total de 3.100.000 euros, renuncia, de moment, a la nova planta i tindrà capacitat per a 24 persones. El projecte preveu rehabilitar les dues primeres plantes de l’edifici i adequar la tercera per a una possible ampliació en un futur.

Ara, però, la Fundació Els Joncs centra tots els seus esforços en acabar de lligar els 732.000 euros que falten per a finançar la totalitat del projecte, que preveuen cobrir amb altres subvencions i fons propis de l’entitat.

Tranquil·litat per les famílies

La intenció és que les obres de rehabilitació arrenquin entre setembre i octubre de 2023 i finalitzin al 2025. «La llar residència permetrà acabar amb l’angoixa de moltes famílies, que no sabien què passaria amb els seus fills quan ells faltessin», assenyala el president del patronat de la Fundació Els Joncs, Dionís Poch. Això suposarà, afegeix, «tancar el cercle» i «acompanyar a les persones amb discapacitat intel·lectual des de la seva infantesa fins que arriben a la vellesa».

La nova residència ja compta amb una primera fase completa a l’edifici annex, que fins ara era un auditori abandonat. Es tracta d’una sala polivalent de 570 metres quadrats que es va inaugurar l’any passat, on els més de 150 usuaris de la Fundació Els Joncs poden fer-hi activitats terapèutiques i lúdiques que fins ara feien «com i on podien». La rehabilitació va comptar amb una inversió de 790.000 euros i també va permetre reforçar les estructures de l’edifici, on ara s’ubicarà la nova llar residència.

Aquests fons europeus també han beneficiat a la Fundació Ramon Noguera, que rebrà 500.000 euros per la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que s’ubicarà als espais del monestir de Sant Daniel de Girona; a l’Ajuntament de Tossa de Mar, amb l’ampliació de la residència i centre de dia Túrsia (1.822.894,48 euros); a l’Ajuntament de Vidreres, per a la construcció d’un centre diürn (521.307,95 euros); la rehabilitació de la residència Sant Jaume d’Olot (1.255.084,55 euros); o l’ampliació i la rehabilitació de la residència de gent gran Sagrat Cor de Banyoles (579.551,1 euros).