El 2019 la Federació d’Associacions de Veïns de Girona va viure una crisi interna quan va canviar de junta. Algunes entitats no es van sentir còmodes amb aquesta nova junta i van decidir marxar de la federació, treballant de forma «informal» entre elles. Ara, s’ha formalitzat aquesta escissió entre les associacions de veïns de Girona i s’ha creat la Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona. Aquesta, compta amb nou associacions: Santa Eugènia, Sant Narcís, Pont Major, Montjuïc, Barri Vell, Pla de Palau, Eixample, Vista Alegre- Carme i Domeny. Tanmateix, «tenim la porta oberta a altres entitats», va afirmar ahir el president d’aquesta nova entitat, Roger Casero, qui també és president de l’Associació de Veïns de Pont Major, en la presentació de la Coordinadora que es va fer ahir. La presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel, és la secretària de la coordinadora, i el president de Santa Eugènia, Reinald Roca, el tresorer.

Casero també va apuntar que la creació de l’entitat «respon a la necessitat de diferents associacions veïnals de tenir personalitat jurídica pròpia per representar els interessos de les diferents associacions federades davant les administracions». Al mateix temps, va deixar clar que actuaran de forma «transversal i assembleària», amb un model de governança «participatiu i transparent».

De fet, fins ara ja havien participat en diferents qüestions de la ciutat, però «de forma informal». Així, van participar en la Taula de Mobilitat i en el debat de la zona de baixes emissions i també van presentar al·legacions al nou reglament de pressupostos participats, obrint una negociació amb el govern. De fet, aquesta negociació hagués tirat endavant, tot i que, finalment, l’equip de govern va veure oportú aturar-ho i que sigui el següent mandat que se’n faci càrrec. Per últim, també han presentat al·legacions a la nova ordenança «de les terrasses».

Un dels objectius principals de la nova coordinadora serà sol·licitar formar part de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). «La visió de país és importat», va dir Casero i, en aquest sentit, no hi ha cap entitat de Girona que formi part de la CONFAVC. «Tenim molts problemes compartits i algunes similituds» amb les entitats d’altres ciutats, va insistir Casero.

L’altre bloc veïnal

Per altra banda, segons va explicar el president de la Federació d’Associacions Veïnals de Girona, Romà Monreal, a Diari de Girona, actualment hi ha vuit associacions que segueixen a l’entitat: Avellaneda, Bonastruc-Figuerola, Can Gibert del Pla, Germans Sàbat, Mas Jardí, Palau-sacosta, Sant Narcís Sud i Torre Gironlla. També en formen part altres entitats com Fecalon, Gremi d’Hoteleria, Penyes del Girona. A part, també treballen i estan amb contacte amb els veïns de Mas Ramadà, Devesa-Güell, Les Pedreres, Vila-roja i Font de la Pólvora.

Algunes, al mig

En canvi, associacions de veïns com les de Fontajau, Sant Daniel o Mercadal no s’han pronunciat i no formen part de cap de les dues entitats.