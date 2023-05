Un incendi en un pis del Barri Vell de Girona ha obligat a desallotjar diversos veïns.

Els Bombers hi han derivat quatre dotacions i ha cremat la cuina.

El foc s'ha declarat en un edifici del carrer de Bellaire 9-11 pels volts de dos quarts de nou del matí. Els Bombers, la Policia Municipal de Girona, Mossos d'Esquadra i el SEM s'han desplaçat fins al punt del sinistre.

Segons el testimoni que ha alertat del foc al 112, una persona hauria saltat del primer pis pel balcó per sortir de l'habitatge on hi havia l'incendi. Els Bombers, en arribar però, asseguren que no s'han trobat ningú ferit.

Arran de l'emergència, s'han evacuat 28 persones d'edificis del costat i dues més, han quedat confinades a dins de casa.

El foc ha afectat, segons els Bombers, la cuina del pis. Posteriorment, han revisat i ventilat la resta d'habitatges. Un cop tot s'ha donat per segur, els veïns han pogut retornar a casa.