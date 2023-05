«Cada dia sense sostre és un dia perdut» o «Girona no enamora, Girona abandona», són dos dels cartells que un grup de persones sense lloc on dormir van ensenyar aquest divendres al matí durant la concentració de protesta que fan cada divendres a la plaça del Vi, davant de l’Ajuntament. El col·lectiu reclama a l’equip de govern que els hi faciliti un espai on passar la nit. Les protestes van començar després que l’Ajuntament tanqués l’espai que havia habilitat a l’edifici de l’antiga UNED durant els mesos de més fred i com a extensió temporal de la Sopa. Demanen que algú els «escolti» i que es tiri endavant un segon edifici autoorganitzat a l’estil d’un alberg.