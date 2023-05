El col·lectiu Revolta Escolar de Girona va repetir aquest divendres a la tarda la timbrada davant de l’Ajuntament per reivindicar entorns escolars «segur i saludables». Els timbres procedien de les desenes de bicicletes que es van reunir a la plaça del Vi després que grups de mares, pares i alumnes sortissin dels seus respectius centres escolars. De fet, des de l’organització es va admetre que demanaven «el mateix» que fa un any. En resum, «el maridatge perfecte» que suposaria potenciar l’ús de la bicicleta i del transport públic.

Fa un any es va fer una concentració similar davant de l’Ajuntament per presentar una moció al ple per demanar la millora dels entorns escolars per tal que fossin «saludables, segurs i sostenibles». La moció es va aprovar per majoria (només Ciutadans es va abstenir) però, els organitzadors del moviment consideren que «no s’han dut a terme els compromisos adquirits».

Per això, aquest diumenge van tornar-se a reunir per «reivindicar una ciutat i entorns escolars d’acord amb el moment actual de crisi climàtica, on cal prioritzar la salut i la seguretat de la nostra mainada, de la ciutat i de tothom que hi viu». En concret, per demanar que «s’actuï d’acord amb la moció aprovada fa un any».

Entre altres aspectes, les famílies i veïns demanen a l’Ajuntament que s’elimini la circulació de cotxes al voltant de les escoles, que es fomenti el transport públic i eliminar les places d’aparcament que hi ha als voltants dels centres per posar-hi places per a bicicletes.