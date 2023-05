Un aparador de 700 cotxes d’ocasió a Fornells

Un grup molt heterogeni format per gent jove, famílies amb infants, gent gran, entre molts altres perfils, van formar part ahir dels visitants dels 12.000 m² que integren Expocasió. La fira del vehicle d’ocasió, seminou, gerència i Km 0 ocupa el Carrer Pla de la Seva de Fornells i també obrirà avui.

La cinquena edició de l’Expocasió es va inaugurar el divendres i «va ser un no parar», explica Albert Alsina, de l’organització de l’esdeveniment. Alsina assegura que ahir dissabte també hi va haver una gran afluència: «al migdia les marques de cotxes havien fet gairebé les mateixes vendes que l’any passat durant els tres dies».

Amb una oferta més gran, ja que han passat de 500 a 700 cotxes exposats, i amb la disminució del preu dels vehicles d’ocasió respecte a l’any passat, ha fet que de moment, perquè encara queda el dia d’avui, el balanç sigui molt positiu.

Malgrat que moltes persones van a la fira per donar una volta, hi ha molts altres que van amb la intenció de comprar, ja que «les ofertes estan molt bé i els cotxes semblen nous», explicava una clienta. Molts dels compradors estaven interessats en aquests vehicles de segona mà per raons econòmiques. «Hem vingut a mirar perquè la nena s’està treien el carnet de cotxe i a veure si veiem alguna cosa per ella. La veritat és que està molt bé i hi ha ofertes que valen molt la pena», explicava una parella.

Expocasió ha aconseguit atraure gent de tota la província. Per exemple una dona que venia d’Olot explicava que «ja ens toca canviar el nostre cotxe i hem volgut venir a veure què tal i a veure si ens podem estalviar alguns diners». Però també hi havia gent de Barcelona, «vaig saber d’aquesta fira perquè una companya de feina, que és de Palamós, em va dir que vingués», explicava una altra compradora que també buscava un cotxe de segona mà per raons econòmiques.

Les empreses que exposen els vehicles a l’Expocasió confirmen que és una fira que ven molt i que la gent ja l’espera. Moltes d’elles consideren que l’aventatge de l’exposició és que els clients poden veure 700 cotxes de moltes marques diferents en un sol matí i a preus competitius.