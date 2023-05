Girona destinarà 1,4 milions en la seguretat privada d’actes fins al 2025

L’Ajuntament de Girona preveu destinar un total d’1.405.169,84 euros pels serveis de vigilància de seguretat privada -sense armes- i personal auxiliar de serveis per als diferents esdeveniments i activitats que es faran a la ciutat fins al 2025. Entre ells, les Fires de Sant Narcís d’enguany i del pròxim any, o Temps de Flors de 2024 i 2025 -per aquest any ja estan contractats els serveis-. L’Ajuntament confirma que aquest tipus de licitacions es fan periòdicament i que no tenen res a veure amb la manca d’efectius de la Policia Municipal, tot i la disputa entre consistori i agents, que reclamen millores laborals des de l’estiu i, entre altres mesures, es neguen a fer més hores extra si no s’arriba a un acord.

Si es desglossa aquesta licitació que va publicar l’Ajuntament fa uns dies, s’observa que l’expedient està dividit en dotze lots. Allà on el consistori té previst destinar més diners és en la vigilància del Pavelló de Fontajau, un total de 255.667 euros. En aquest cas, durant un període d’un any i cinc mesos, des de l’1 de maig de 2024 fins al 30 de setembre de 2025. També es preveu destinar 219.448 euros a la vigilància del centre d’acolliment i serveis socials La Sopa, durant tot el 2024, i 210.874 euros a la vigilància del consistori pels fets delictius i infraccions que hi pugui haver a les dependències de l’Ajuntament. En aquest cas, la seguretat es contractaria per més d’un any, des de l’1 de gener de 2024 fins al 30 de setembre de 2025.

Per altra banda, també hi ha la previsió de destinar 114.268,28 euros per cobrir la vigilància de l’antiga UNED en el marc dels dos pròxims plans de fred per les persones sense llar de la ciutat, 126.709,44 euros per dur a terme la seguretat dels cementiris, de jardins i parcs i dels accessos a la muralla -entre octubre de 2023 i setembre de 2024-, i 129.959,71 euros per la vigilància de les piscines d’estiu de la zona esportiva de la Devesa -els estius d’enguany i l’any que ve-. L’Ajuntament també ha tret a licitació un lot amb un preu de sortida de 13.929,27 euros per altres esdeveniments.

Sant Narcís i Temps de Flors

Dos dels esdeveniments amb més afluència de la ciutat, les Fires de Sant Narcís i Temps de Flors, tenen dos lots de serveis de vigilància cada una. Pel que fa a les Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament preveu destinar 198.782,85 euros per la seguretat de la festivitat d’aquest any i de 2024. En aquest cas, per vigilar els diferents escenaris de concerts, com el de la Copa o el del parc del Migdia, el castell de focs o els mercats artesans. Per altra banda, per Temps de Flors de 2024 i 2025, el consistori té previst destinar 88.067 euros, que abraçaria el servei de vigilància estàtica i itinerant o el personal auxiliar.

Altres esdeveniments que apleguen una gran quantitat d’assistents són tots aquells relacionats amb les festes de Nadal. En aquest cas, la contractació no es farà per cobrir actes multitudinaris com la cavalcada de Reis, sinó que la seguretat privada serà per la vigilància del Mercat de Nadal, que es fa cada any a la plaça de la Independència. En aquest sentit, l’Ajuntament també ha tret a licitació la seguretat per les dues pròximes festivitats, una entre el 16 de novembre de 2023 i el 7 de gener de 2024, i l’altre del 14 de novembre de 2024 fins al 7 de gener de 2025 i preveu destinar 47.463,61 euros.

Alguns d’aquests contractes s’allarguen fins al tercer trimestre de 2025, tot i que l’Ajuntament també preveu que alguns d’ells siguin prorrogables fins al 2027. En aquest cas, la quantitat que destinaria el consistori quant a vigilància de seguretat privada en els pròxims anys seria de 2.641.343,10 euros (sense IVA). S’ha de tenir en compte que les empreses que es presentin en els diferents concursos poden presentar una oferta menor i que alguns contractes poden patir algunes modificacions. Per tant, la xifra podria acabar sent inferior.