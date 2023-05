L'ampliació del CAP Santa Clara de Girona ha entrat en funcionament aquest dilluns després de l'adequació i reordenació d'una part dels espais de la primera planta que han passat a ser d'àrea administrativa a assistencial. Els treballs, que van començar a l'agost, han permès augmentar les consultes del centre en un 47%, passant de les 17 que tenia a 25. A més, el centre ha guanyat una aula d'educació sanitària. L'actuació ha costat 743.960 euros. Entre les vuit noves consultes que s'hi ha fet, hi ha odontologia, que s'obrirà els propers dies.

També s'ha habilitat un espai específic per a una aula d’educació sanitària. En total, s'ha actuat sobre una superfície construïda de 539,30 metres quadrats (dels quals se n'han guanyat 302 ), cosa que ha permès augmentar la superfície del CAP un 19%. Actualment, el centre disposa de 1.875 metres quadrats.

D'aquesta manera, el primer pis passa a ser on es concentra la major part d'activitat assistencial, ja que ara hi ha 14 de les 25 consultes que té el CAP. La distribució dels nous espais s'organitza al voltant del pati central, que funciona com a sala d'espera i que dona accés a totes les consultes situades al perímetre. Amb aquests treballs, també s'han redistribuït les consultes de pediatria.

Al CAP Santa Clara hi treballen un total de 76 professionals i s'hi atén una població de referència d'unes 25.000 persones. Cada any s'hi fan unes 80.000 visites de medicina familiar i comunitària, 57.000 d'infermeria familiar i comunitària, a més de 9.000 de pediatria i 5.000 d'infermeria pediàtrica, 5.000 d'odontologia, i 3.000 de treball social sanitari. El CAP Santa Clara, a més de ser un centre assistencial, també és docent ja que, des de l’any 2020, s'hi fa la residència de medicina (MIR) i d'infermeria familiar i comunitària (IIR).