Més de 150 estudiants van participar ahir en la 7a edició de la Robocat, el campionat de robòtica que va tenir com una de les seves seus l’Escola FEDAC Sant Narcís de Girona. A tot Catalunya aquest cap de setmana hi han pres part uns 700 alumnes.

En aquesta prova, cinc equips de la categoria júnior (5è i 6è de Primària, i 1er i 2on d’Eso) i quatre equips de la divisió sènior (er i 4rt d’ESO i Batxillerat) van aconseguir classificar-se per a la Gran Final que tindrà lloc el pròxim 14 de maig a l’Escola Daina-Isard d’Olesa de Montserrat.

En cada edició, la temàtica de la Robocat s’ambienta en un repte global en relació amb el qual els robots ofereixen solucions pràctiques per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Enguany, l’agricultura sostenible ha estat el tema capital. La competició, organitzada per l’associació El Racó dels Robotaires, va mostrar com els robots agrícoles poden contribuir a una agricultura amb menor impacte sobre el medi ambient, permetent cultivar collites més sanes i amb majors rendiments. «Aquesta iniciativa és necessària perquè totes les generacions tinguin un accès equitatiu al coneixement tecnològic i s’adquireixen les competències digitals necessàries per a moltes ocupacions», va afirmar Guillem Martínez, president de la Robocat i del Racó dels Robotaires. Els equips inscrits en aquesta edició procedeixen de més de 50 centres educatius i entitats de diferents municipis d’arreu de Catalunya, entre els quals hi han participat centres d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Girona, La Bisbal i Palamós.