L’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya a Girona han celebrat un any més de forma conjunta el Dia d’Europa a la ciutat. A l’acte institucional commemoratiu, que ha tingut lloc aquesta tarda al Saló de Descans del Teatre Municipal, hi han participat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, i la directora dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda de la Generalitat a Girona, Raquel Robert Rubio.

En aquesta edició, el Dia d’Europa s’ha dedicat a l’educació amb motiu de l'Any Europeu de les Competències 2023. En aquest sentit, la conferència central de l’acte ha estat “L’educació en l’era de la intel·ligència artificial”, a càrrec de la directora del projecte Global Teaching Insights a la Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Anna Pons. A més, s’ha aprofitat la commemoració de l’efemèride per donar a conèixer el projecte guanyador de la Beca Premi d’Europa 2022, impulsada per l’Ajuntament de Girona.

El treball que va rebre més punts va ser el de l’alumnat i professorat de l’Institut Ermessenda de Girona, que porta per títol “Europa 360º”. Durant l’acte, estudiants del centre han explicat la proposta.

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació del jovent de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Actualment la convocatòria de la beca d’aquest 2023 està oberta, i els centres educatius d’educació secundària de la ciutat de Girona poden presentar les seves propostes fins al 31 de maig.