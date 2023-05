La Festa Major de Cassà de la Selva acollirà aquest any més de cinquanta activitats que se celebraran entre el 2 i el 6 de juny. Com sempre la Festa Major de la Santa Espina coincideix amb la tercera lluna plena de la primavera, cinquanta-sis dies després de Setmana Santa. Un any més, entre els actes que destaquen hi ha els concerts de Barraques i la Nit dels Músics, en què més de cinquanta músics cassanencs formen una cobla monumental.

Els Flashy Ice Cream seran els encarregats d’obrir els concerts de Barraques divendres dia 2 de juny i, seguidament, donaran pas a Pelukass, el grup que ha rebut el premi ARC a la millor gira de grup de versions. Dissabte dia 3 de juny serà el torn d’Al·lèrgiques al pol·len i l’Orquestra Diversiones, mentre que l’últim dia de Barraques, el diumenge 4 de juny, actuarà en Peyu. L’humorista presentarà l’espectacle l’Home Orquestra, on fa un recull dels seus millors textos, amb humor i ironia. Les actuacions de Barraques es faran a l’exterior del Pavelló Polivalent. Per altra banda, la Nit dels Músics, que enguany arribarà a la seva 47a edició, es durà a terme a la plaça de la Coma el divendres 2 de juny. Altres actes que tampoc faltaran al llarg de la Festa Major seran Colors sobre l’Asfalt, els balls populars de gegants, cavallets i capgrossos o el Correfoc. A part, també se celebrarà la 13a edició del Cassà es vesteix de música, on s’aposta per la música cassanenca i on es fan concerts repartits per tota la vila.