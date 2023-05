Treballadors de l'Ajuntament de Cassà de la Selva s'han concentrat aquest matí a les portes de l'edifici consistorial per reclamar millores salarials.

Els empleats municipals han fet aquesta acció de protesta per reclamar que es desencalli la negociació de la Valoració de Llocs de Treball (VLT), que porta enquistada des de l'any 2017. Així ho ha explicat la presidenta del Comitè Unitari del consistori, Nerta Cervera.

La representant dels treballadors assegura que fa temps que demana a l'equip de govern que es desencalli la VLT i que es va arrossegant des del 2017. A banda, també lamenta que no s'hagi actualitzat el conveni col·lectiu des del 2006.

Una vintena de treballadors s'han concentrat aquest matí per denunciar també «desigualtats» entre empleats arran de l'actual VLT. Això significa, puntualitza Cervera, que hi ha persones que per la mateixa feina i responsabilitat "tinguin desigualtats salarials". Això succeeix, ha dit, en molts casos en aquest consistori del Gironès.

Aquesta és una de les accions de protesta que els treballadors van acordar en assemblea. Aquest ajuntament compta amb 105 treballadors, aquí hi ha des de personal administratiu a policia local.

El dia 27 d'abril també van portar la seva indignació en forma de pregunta al ple municipal de Cassà celebrat el 27 d'abril. La representant dels treballadors assegura que preveuen més mobilitzacions per fer públic el seu "malestar", tal com van acordar en assemblea.