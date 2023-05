Aquest cap de setmana la Policia de Llagostera ha detingut a tres persones implicades en delictes de robatori i amenaces.

Per una banda, dues d’elles s’estan investigant per un delicte de robatori amb força a un domicili. Els assaltants, de 20 i 25 anys, tenien antecedents policials per als mateixos motius. Van passar a disposició judicial i ja es troben en llibertat amb càrrecs.

I, per altra banda, una persona ha estat detinguda per amenaces amb arma blanca. Tot sembla apuntar que es tractava d’un assumpte relacionat amb drogues. El detingut està en dependències dels Mossos d'Esquadra pendent de passar a disposició judicial.

D'altra banda, durant el cap de setmana, s'han obert diligències a dues persones, una per conduir sota els efectes de l’alcohol i una altra per negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia i test de drogues.