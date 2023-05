La Festa Major de Vilablareix donarà el tret de sortida aquest dissabte i s'allargarà fins al 21 de maig. Una de les principals novetats de l'esdeveniment d'enguany serà la baixada de carretons anomenada «Baixada dels Sants Carretons». Aquesta se celebrarà dissabte 13 de maig (11 hores) i tindrà lloc a la carretera de Sant Roc, que enllaça l'Ermita de Sant Roc amb l’Església de Sant Menna. «Hem incorporat la baixada de carretons, ja que va ser una proposta que ens va arribar a través de l’instagram @vilablareixjove. D’aquesta manera els joves poden trobar més espais per a ells i es poden fer més seva la Festa Major i trobar activitats diferents dels concerts», ha explicat la regidora de joventut i festes, Judit Auguet.

A part, també s'han programat un grapat d'activitats al llarg dels dos caps de setmana de Festa Major. El primer cap de setmana de la festa tindrà lloc la caminada nocturna, l’exposició d’art, el concurs de plantes i flors, el vermut musical amb Litus3, la prova ciclista en BTT, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí, i havaneres amb Peix Fregit.

El segon cap de setmana arribarà més carregat d’activitats amb les barraques, els concerts i el pregó de la Festa Major, a càrrec de l’Esplai Kamono, que tindrà lloc el divendres 19 de maig a les 20 hores a la plaça Perelló. Tot seguit, es farà la Gimcana Entorratxa’t organitzat per l’Associació de joves Cal Jove. La gimcana anirà acompanyada pel grup de percussió BlocQuilombo. Auguet ha apuntat que «des de l’Ajuntament donem suport a activitats que organitzen les associacions com ara comprant les pizzes per la gimcana Entorratxa’t i oferint una festa remember després de fer la botifarrada de l’Associació de Veïnes i Veïns Som Gent de Vila».

Concert de Di-versiones

El mateix divendres a les barraques es farà el 8è Concurs de grups musicals novells i a continuació pujaran a l’escenari el grup Malson Atmosfèric, guanyadors del concurs de grups novells 2022, Buhos i Banda Neon. Les barraques i els concerts es faran com l’any passat al parc del carrer Raset. El dissabte hi haurà les actuacions de Marcel i Júlia, Orquestra Di-versiones i Orquestra Damm-er.

Al llarg del cap de setmana hi haurà activitats per a totes les edats, els més menuts gaudiran d’espectacles infantils i tallers, mentre que la gent gran podrà participar del sopar popular, balls amb Blue Moon, sardanes i el concert amb La Principal de la Bisbal. «És una Festa dinàmica, sostenible i per a tothom. Ofereix propostes per a totes les edats, així com activitats intergeneracionals», ha afirmat Auguet.