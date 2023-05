La Universitat de Girona (UdG) organitza aquest dissabte dia 13 de maig una nova edició de la Jornada de Portes Obertes per a estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau superior que vulguin venir acompanyats de la seva família. En aquesta ocasió, la instució espera que unes 2.000 persones visitin els campus al llarg del matí de divendres. Els estudiants de secundària acompanyats de les seves famílies podran assistir a les sessions informatives dels estudis i seguir posteriorment una visita guiada pel centre, per poder conèixer els diferents espais.

D'aquesta manera, els alumnes de secundària puguin conèixer de la mà de professorat i estudiants informadors els diferents campus, els centres docents amb la seva oferta de graus i dobles titulacions, les aules on s'imparteixen les classes, els tallers o laboratoris on fer pràctiques, entre altres. En definitiva, tota la informació necessària per ajudar-los a orientar el seu futur acadèmic i acabar de decidir el grau que volen cursar.

Com és habitual la jornada serveix per donar a conèixer les novetats per al curs que ve: el Grau en Moda a l’Escola Universitària ERAM, que ha rebut recentment la verificació de l’Agència de Qualitat Universitària, i la doble titulació del Grau en Història i Història de l’Art que s’impartirà a la Facultat de Lletres.

Els estudiants que participin de la Jornada també podran obtenir informació sobre altres aspectes pràctics, com ara les beques del Ministeri i de la Generalitat. En aquest sentit, se'ls recordarà que el termini per sol·licitar-les s'acaba el dia 17 de maig. Així mateix podran accedir a les novetats en allotjament universitari, que es concreten en les ofertes de l'empresa De Pis en Pis que s'afegeixen a les de la residència RESA i Unihabit. D'altra banda, continua vigent la campanya 'Vine a la UdG en transport sostenible' que han dut a terme els mateixos estudiants, per ajudar a difondre els abonaments i descomptes existents per arribar en tren o bus a la UdG.

Coincidint amb la Jornada de Portes Obertes, es presentarà el nou canal de TikTok de la UdG, que permetrà seguir les vicissituds de 4 estudiants en un pis compartit a Girona a través de la websèrie Moodles i Noodles. La Universitat obrint aquest nou canal fa un acostament al col·lectiu d'estudiants que es mouen habitualment per aquesta xarxa.