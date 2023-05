Les quatre fuites de Fontajau han perdut més de 110.000 litres d’aigua

El barri de Fontajau de Girona ha patit quatre fuites d’aigua en tres dies. S’estima que aproximament s’han perdut uns 110.000 litres d’aigua arran dels fets. L’avaria es va originar pel trencament «sobtat» d’una canonada de fibrociment, indiquen fonts municipals. L’última fuita va ser dimecres i va causar afectacions diverses afectacions, no només a la via pública sinó també a l’interior d’un aparcament comunitari del carrer Narcís Roca i Farreras.

L’escapament va començar a la vorera però la gran quantitat d’aigua que en va sortir va inundar part de l’aparcament. La fuita va fer mobilitzar els Bombers, que van tancar la vàlvula per evitar que sortís més aigua i afectés a més usuaris. Posteriorment, s’hi van traslladar tècnics del servei d’aigua. Arran de la inundació, van resultar afectades vuit places d’aparcament i diferents estris emmagatzemats al garatge, segons els Bombers. Amb la de dimecres són quatre les fuites d’aigua que hi ha hagut aquesta setmana en aquesta mateixa àrea del barri.

Segons fonts municipals, tot sembla indicar, que més enllà de l’avaria inicial, les fuites s’haurien produït després de reparar una primera avaria i quan es posava en servei la canonada. Per aquest motiu, l’empresa pública Cicle de l’Aigua del Ter, (CATSA) ahir estava reparant i regulant la pressió per resoldre-ho definitivament. Només quedarà pendent, segons fonts municipals, la reposició del paviment afectat. Pel que fa al canvi de la canonada de fibrociment per una amb material més adequat, l’actuació es troba dins el Pla Quinquennal del Fons de Reposició que encara s’ha d’aprovar.

L’Ajuntament precisament té als jutjats una reclamació 13,2 milions d’euros per danys i perjudicis a Girona SA, la part privada de l’antiga companyia mixta d’aigües, Agissa, per incompliments en el contracte i per pagaments que va fer la societat mixta que es consideren que corresponien a la part privada. En aquesta demanda hi ha, precisament reposicions no executades de desenes de quilòmetres de canonades de fibrociment, que són les que s’estan espatllant.