Un home ha estat ingressat a l'hospital per una intoxicació de fum lleu provocada per un incendi declarat ahir a la nit en un pis de Salt. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís pel foc a les 21.24 hores i van acudir al carrer Manuel de Falla del municipi amb set dotacions. L'incendi es va declarar a la campana extractora d'un dels pisos d'un bloc d'habitatges, on hi havia dues persones que van resultar afectades pel fum. Un home de 21 anys va ser traslladat amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Santa Caterina de Salt en estat menys greu.

Passats deu minuts de les deu, es va declarar un segon foc en un habitatge d'Olot, en aquest cas per una tovallola situada sobre l'estufa al lavabo d'un pis d'un bloc al Grup Verge del Tura. Quan el cos d'emergències va arribar, els veïns de l'immoble ja havien apagat les flames, però una persona va patir cremades lleus a la mà durant la tasca d'extinció. Amb tot, no es va fer cap evacuació hospitalària.