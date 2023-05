La Policia Nacional ha detingut el nucli dur banda d'estafadors a Girona que feia compres amb dades robades de targetes. Utilitzaven les targetes virtuals de les víctimes per comprar productes d'alt valor i després, els revenien.

El líder del grup, de 36 anys, va ser detingut "in fraganti" fruit de vigilàncies policials i portava 12 mòbils on hi havia les targetes usurpades.

El dispositiu policial contra els estafadors ha permès recuperar 14.000 euros en efectiu, i efectes com 20 telèfons mòbils, diversos dispositius electrònics i diferents peces de roba de marca. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions. Els membres del grup són de nacionalitat marroquina.

Denúncies

La investigació es va iniciar al mes de setembre, arran de la recepció de nombroses denúncies procedents de tot Espanya amb dades coincidents, i una semblança “modus operandi”. En totes apareixien operacions bancàries fraudulentes. Uns càrrecs que feien els presumptes autors dels fets amb compres a diferents establiments, sobretot de Girona i Salt. També s'havien arribat a desplaçar-se a Tarragona per diversificar els càrrecs i per passar desapercebuts de la policia i, per tant, perquè fos més complicada la seva localització.

Les compres les realitzaven principalment en estancs, botigues de mòbils, botigues de roba, sales de joc o grans magatzems. Adquirien productes cars de fàcil revenda per blanquejar els diners estafats a les seves víctimes.

SMS massius

La immensa majoria dels denunciants, havien estat víctimes de la modalitat d'estafa coneguda com a “Carding”. Aquest consisteix a sostreure les dades de les targetes bancàries de les víctimes i accedir als diners dels seus comptes. La Policia Nacional calcula que hi ha una vintena de denúncies contra aquesta pràctica.

Per a aquesta sostracció de dades, els estafadors utilitzaven la tècnica de l'“smishing” que es basa en l'enviament massiu de milers d'SMS a ciutadans, que els rebien als seus telèfons intel·ligents. On se'ls explicava que, per motius de seguretat, manteniment o millora en el servei, havien d'actualitzar les dades dels comptes bancaris.

Quan la víctima que rebia aquest missatge accedia a través de l'enllaç a la suposada pàgina de l'entitat bancària introduïa les credencials bancàries o la numeració i el codi CVC de la targeta de crèdit o dèbit, pensant que es tractava d'un missatge real de la seva entitat. Un cop eren introduïdes les claus d'accés però aquestes passaven a mans dels delinqüents per posteriorment usar-les per tal de dur a terme les compres fraudulentes. Les compres solen ser de màxim uns 500 euros per intentar passar més desaparcebuts.

El líder detingut "in fraganti"

Després de mesos d'investigació les detencions es van precipitar arran de la localització del líder del grup criminal i un altre membre a través de vigilàncies policials discretes que es trobaven fent compres fraudulentes en un establiment de Girona.

En el moment de la detenció, el dia 3 de maig, portava 12 telèfons mòbils numerats els quals eren usats per fer les estafes, així com 4.800 euros en efectiu i els productes que havien comprat de manera fraudulenta aquell dia. El líder del grup criminal ja comptava amb més detencions per aquests fets. Enguany ja havia estat arrestat a Girona també, si bé amb el pas dels mesos havia perfeccionat la seva tècnica, i havia aconseguit formar un grup criminal repartint diferents rols als membres d'aquesta organització.

La dona, amagant proves

D'altra banda, la dona del líder davant el risc que els agents de Policia Nacional sol·licitessin una entrada i registre al seu domicili, va recollir tots els efectes que els poguessin comprometre i els va guardar en una motxilla i diverses bosses. Va abandonar el seu domicili en conèixer que la seva parella estava detinguda i després va intentar dirigir-se a un altre lloc per desfer-se de les proves incriminatòries però va ser interceptada pels agents que la vigilaven. Entre els efectes es van trobar un total de 9.500 euros en efectiu, sis telèfons mòbils, un ordinador i diversos documents.

Després d'aquestes detencions, se'n van fer dues més. De dos membres del grup criminal que s'encarregaven d'efectuar compres fraudulentes i del suport logístic.

Els cinc detinguts van ser posats a disposició judicial. La investigació policial continua oberta i no descarten noves detencions.

L'operatiu i la investigació ha anat a càrrec pel Grup de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Comissaria Provincial de Girona.